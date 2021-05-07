美國國務卿布林肯周五在聯合國安全理事會的會議上，含蓄地抨擊俄羅斯和中國，批評某些強國的行為，為他國做出了為惡卻不受懲罰的示範。

中國是安理會5月份輪值主席國，召開今次討論多邊主義的會議，由中國外長王毅擔任主持。布林肯在會議上強調，各國必需遵守國際承諾、關注人權並尊重主權平等原則。他說：「當聯合國會員國、特別是安理會常任理事國違反這些規定並阻撓對違反國際法的國家究責時，就會發出一種訊號，宣告其他國家也能違反那些規定而不必承擔任何後果。」

布林肯促請全球各國履行在聯合國憲章、條約、安理會決議、國際人權法、世貿和其他全球組織的承諾。他說，美國並非以「維持以規則為基礎的國際秩序」壓制一些國家，反指美國協助建立和捍衛的秩序「讓我們一些最強勁的對手崛起」。布林肯說，各國在二戰後對合作防止衝突、救急扶危和保衛人權的承諾，正「危如累卵」。他說：「一些人現質疑多邊合作是否仍可能，美國認為不單可能，甚至是至為重要。」

布林肯又強調「人權與尊嚴必須維持是國際秩序的核心價值」。美國指控中國為新疆維吾爾族穆斯林設立職業培訓中心，是打壓和種族滅絕行為。中國則否認暴行指控，宣稱做法是為撲滅極端主義。布林肯說：「堅持對內管轄權並不表示可以為所欲為，對人民加以奴役和刑求、使之消失和施加種族清洗，或以其他方式來侵犯人權。」

雖然中、美、俄三個在人權和民主等問題上有重大分歧，但三國外長均表示準備與所有國家合作應對疫情以致氣候變化等國際挑戰，結束衝突協助有需要的人。

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫均強調維持聯合國作為多邊主義中心的重要性。王毅說，全球問題越複雜，越需要各國以平等基礎合作應對，「這並非零和遊戲」。

美聯社/中央社

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