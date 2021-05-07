預定與本港展開「旅遊氣泡」計劃的新加坡，至今已開始接種疫苗逾4個月。新加坡衞生科學局發表首份疫苗安全報告，截至4月18日全國已接種逾221萬劑疫苗，無任何因疫苗引起的死亡個案或血栓個案，但共接獲近2,800宗不良反應報告，當中95宗屬嚴重不良反應，以60歲以下和女性居多。

新加坡目前使用的是輝瑞／BioNTech疫苗和Moderna疫苗，前者佔9成。衞生科學局周四（6日）公佈數據，從去年12月30日首批醫護人員接種起，直至今年4月18日，獅城已接種逾221萬劑疫苗，其中已接種第一劑疫苗的逾136萬人。

免疫系統活躍 較易產生不良反應

當局表示，接到2,796宗不良反應報告，佔總劑數的0.13%，屬於非常罕見。這些不良反應者的年齡中位數是44歲，七成在60歲以下。

其中有95宗屬嚴重不良反應，有20宗是可致命的嚴重過敏性反應（anaphylaxis），當中六成在接種疫苗後30分鐘內出現。這些不良反應者的年齡中位數是39歲，八成是女性，45％沒有任何過敏病歷。另有25宗是貝爾面癱。多數接種者的情況並不嚴重，無需治療已能徹底康復。

當局解釋，女性和60歲以下人士之所以容易對疫苗產生不良反應，主因是免疫系統比較活躍，「這是人體對冠狀病毒建立免疫力時產生的自然反應，一般會在幾天內消退」。

當局繼續檢測疫苗安全 正評估科興

衞生科學局強調根據現有數據，輝瑞／BioNTech疫苗和Moderna疫苗帶來的利益是大於已知風險。當局將繼續檢測疫苗安全，並將每月發表報告。

輝瑞已向該局提交有關適用於12歲至15歲少年的疫苗數據。而該局仍在評估中國科興生物製造的疫苗，已向科興索取更多數據。

新加坡《聯合早報》

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