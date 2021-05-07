印度昨天公佈新增確診人數再創單日新高，達414,188人。鄰國尼泊爾亦開始步印度後塵，單日新增確診由一個月前不足300，暴增至前天的逾9,000，達每10萬人約20人中招，人均數字與印度兩周前相近，全國檢測陽性比率達驚人的47%。紅十字會稱若尼泊爾情況不受控，現時印度情況將是尼泊爾的可怕未來。

排隊接種增病毒散播

尼泊爾首都加德滿都與西南部及西部疫情最嚴重，出現疫苗短缺、醫院爆滿的情況。國際人道組織天主教救濟會的卡特里稱，主要城市封鎖，令交通及藥物運送受影響，尼泊爾不少物資都需由印度入口，但現時印度也自顧不暇。

總理奧利（KP Sharma Oli）要求軍方協助管理緊急醫療設施，紓緩醫療體系壓力，又呼籲國際社會協助，惟政府疫苗接種計劃混亂，首都接種人龍要排隊等候數小時，被視為散播病毒。

印度另一鄰國巴基斯坦學校及餐廳關門，商店實施提早關門，但清真寺仍可舉行宗教活動，當地醫生擔心會引發疫情，批評政府弱勢。當地現時累計84萬確診個案，1.85萬人死亡。

澳洲早前禁止航班來回印度，連公民回國也可能受罰。總理莫里森在受到批評後昨天公佈在印度的澳洲公民本月15日將可回澳洲，並安排本月底前派包機到印度接載900名最易染疫的公民回國。現時有9,000名澳洲公民身處印度。

英國《衞報》/法新社/路透社