（北美通訊）儘管加拿大海底撈強烈否認店內的閉路電視是中國的「社會信用系統」（Social Credit System）一部份，不會用作監控顧客，資料也不會傳送到加拿大以外其他地方。但店內無處不在的攝影鏡頭，仍然引起對中國持批評態度的加拿大人，和聯邦私隱專員的關注。

加拿大《國家郵報》（National Post）報道，對於早前有報道指加拿大海底撈內安裝了大量攝影鏡頭，用作「追縱」和「懲罰」員工，資料並會作為「社會信用系統」一部份送回中國，海底撈發言人楊西北（Yang Xibei，音譯）強烈否認，指相關報道是誹謗，公司已聘請律師，將會追究法律責任。

他表示，店內的閉路電視只作保安用途，以保護員工和顧客免遭搶劫、盜竊和故意破壞，攝影鏡頭不能錄音，也沒有臉部辨識功能。所錄下的影像只會留在店內，不會傳送到加拿大以外地方。而店內四周都有張貼告示，提醒顧客店方正進行錄影。但他以安全理由，拒絕透露餐廳內的攝影鏡頭數目和位置。

而根據印度媒體《周日衞報》（The Sunday Guardian）中的報道，一名加拿大海底撈溫哥華分店的經理， 指店內每張枱約安裝兩個鏡頭，全店共約60個。作出報道的加拿大自由記者米切爾（Ina Mitchell）和皇家騎警情報顧問、前軍事情報官麥格雷戈（Scott McGregor）堅持他們的報道內容真確無誤。米切爾表示，報道內容是基於對餐廳經理的正式訪問，再經事後查證和配合其他消息作出。

加拿大香港之友（Canadian Friends of Hong Kong）發起人之一的李艾薇（Ivy Li）表示，不排除加拿大海底撈的閉路電視真的僅用於保安用途。但她補充，根據中國的法律，所有中國的公司都受制於「社會信用系統」，須與安全部門合作。即是若中國政府提出要求，加拿大海底撈仍必須交出這些數據，供某些人利用，情況令人憂慮。

多倫多支持中國民運會（Toronto Association for Democracy in China）發言人關卓中（Cheuk Kwan）則認為，即使如海底撈所堅持的，鏡頭只是為了保安之用，數目仍然不成比例的多。「無必要裝鏡頭記錄每一個出入餐廳的人。若有人在枱下拖手或做一些不想人看見的事，都會被記錄無遺。」

聯邦私隱專員公署表示，他們未就海底撈事件展開調查，但表示會跟進。根據公署的文件，如非必要，機構不應選用閉路電視，只能作為在嘗試過其他干擾性較低的選項後的最後手段。

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