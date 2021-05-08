（北美通訊）連鎖快餐店麥當勞（McDonald’s）於美國15個城市的分店員工，將於這個月19日，即股東大會召開前一天罷工，以期向管理層施壓，將最低時薪提高至15元（美元，下同）。麥當勞資方表示，願意和各方對話，但設定最低工資是聯邦政府和地方政府的責任。

麥當勞近月出現勞工短缺，部份餐廳提供獎金以鼓勵入職。北卡羅來納州費耶特維爾（Fayetteville）就貼出告示，承諾會給予500元獎金。佛羅里達州一間分店甚至向現身面試的求職者派50元獎勵。組織罷工的工人表示，麥當勞可以輕易解決人手不足問題，只要將所有分店的最低時薪提高至15元即可。

在密蘇里州堪薩斯城一間麥當勞任職經理的懷斯（Terrence Wise），雖擁有22年年資，但時薪只有15.75元，貴為經理級未有任何醫療保險福利或有薪病假。他說，薪資僅足夠養活自己和三個十多歲的女兒。他補充說，在疫情期間，餐廳人手嚴重不足，但員工仍然為公司創造了破紀錄的利潤，但公司卻未有回饋員工，令他們很憤怒。

受惠於得來速（drive-thru）訂單需求大幅增長，麥當勞上月公佈的2020年業績，利潤達到50億元，宣佈向股東派發近40億元股息。

懷斯表示，股東大會中缺乏員工的聲音，所以他們會透過罷工告訴公司，不要再等政府立法，現在就可以將公司的最低薪酬提高至15元。

參與罷工的15個城市包括：洛杉磯、奧克蘭、薩克拉門托、邁阿密、坦帕、奧蘭多、芝加哥、底特律、弗林特、堪薩斯城、聖路易斯、侯斯頓和密爾沃基等。

美國麥當勞發聲明表示，非常重視辛勤工作的員工，公司感謝他們每天服務數百萬顧客的奉獻精神。但設定最低工資是聯邦政府和地方政府的責任。公司願意和各方對話，以滿足幾千名餐廳員工和2,000名特許經營商的要求。

不過，麥當勞行政總裁普辛斯基（Chris Kempczinski）上月在業績電話會議上，曾暗示會以優厚薪酬福利覓人才。「我認為我們要考慮的其中一件事，是提供怎樣的薪酬和福利，才可以確保聘請到我們所需要的人才。」

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