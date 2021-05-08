美國情報人員及外交官員在多國出現神秘腦部創傷不適事件，白宮周五首次證實，類似症狀亦發生在美國本土，但原因不明，有報道指首都華盛頓都有兩宗個案，國會越來越關注事件，要求政府查明原因，以及背後是否涉及人為攻擊。

神秘不適事件最先在2016年美國駐古巴大使館人員身上出現，患者出現腦部創傷症狀，感到耳鳴、暈眩、劇烈頭痛和嘔吐，有時更承受不明「尖銳噪音」，聽到奇怪聲音或出現奇怪知覺，卻找不到原因，被稱為「夏灣拿綜合症」（Havana syndrome）。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）確認美國本土亦有個案，是白宮官方首次作出確認，但她同時表示︰「此時此刻，我們不知道這些事件的原因。」

國家安全委員會發言人表示，拜登政府已展開情報調查，檢視過去是否有個案未有呈報，以及是否存在「更廣泛規律」。美國國防部官員已向參眾兩院的軍事委員會通報多宗美國本土個案，引起國會議員關注。

派駐中俄、烏茲別克官員均有不適個案

有數十名美國官員先後在古巴、中國、烏茲別克和俄羅斯出現「夏灣拿綜合症」，但至今未能查出不適原因。美國國家科學院12月發表報告指，不適原因很可能是源自「定向脈衝射頻能量」。參議院情報委員會議員上周亦警告，類似襲擊似乎有所增加，亦有議員批評情報機構向公眾和國會隱瞞資料，令人無法知道他們所得資訊是否正確，引起猜測和混亂。

中情局（CIA）前官員波利梅羅普洛斯（Marc Polymeropoulos）報稱在俄羅斯受到這種神秘攻擊，目前正接受腦部創傷的治療。敍利亞亦有數宗類似事件的報告，但軍方表示「沒證據顯示是真確的」，亦沒見到非洲出現這種現象。

美國廣播公司

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