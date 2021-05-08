印度疫情海嘯式爆發，衞生部門指過去24小時新增確診病例達40.1萬宗，是連續3天突破40萬、累計至2,190萬宗，單日死亡人數亦增加近4,200人、至24萬人。英美等多國上周起相繼捐贈物資予印度，冀協助盡快遏制疫情蔓延，但有印度官員批評物資分發遲緩，更有疫情重災區官員投訴尚未見到物資到來。

在過去一星期，大量呼吸機、藥物、氧氣隨着一架架貨機送抵印度，單在首都新德里機場便曾在一天內有25架貨機降落，運來超過300噸物資。但當物資不斷送達，外界越來越關注能否迅速送達醫療設施。

物資運抵逾一周後才分發

有地方官員向傳媒投訴，當局周一晚才開始分派物資，但當時距離首批物資抵達已經超過一星期。印度政府翌日否認存在延誤，宣稱是要制訂簡單且有系統性的物資派送機制，讓當局一星期7天、每天24小時可不斷分發物資。

然而英國廣播公司（BBC）也接獲災區官員表示遲遲未收到物資。在南部的喀拉拉邦（Kerala），邦衞生部長科布拉加德（Rajan Khobragade）指物資在周三傍晚尚未送到。邦首席部長維賈揚（Prinarayi Vijayan）向總理莫迪發公開信，要求優先向喀拉拉邦分發氧氣。

除了遲緩，中央政府也被批評與地方政府和醫療機構缺乏溝通。印度私營醫院組織「印度醫療保健聯會」（Healthcare Federation of India）主席馬哈詹（Harsh Mahajan）直言，至今仍然不知物資何時送達，他曾經聯絡過兩、三個部門，但對方也指不清楚進度。當地樂施會（Oxfam）也反映遇上同樣情況。

英國廣播公司

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