英國「超級星期四」地選另一焦點是蘇格蘭議會選舉，獨派政黨料有望可取得大多數議席，蘇格蘭民族黨黨魁兼首席部長施雅晴揚言，疫情一過就會再推動獨立公投。

蘇格蘭民族黨在周六已有結果的52席中取得43席，仍未達控制議會所需的65席門檻。首席副部長斯威尼預期該黨將可成為第一大黨，但在統派選民策略性投票下，料難以獨力取得議會控制權，將要與其他如綠黨等獨派政黨合作才可推動公投。

上周一項民調顯示，選民想新上台的蘇格蘭政府優先集中處理經濟、教育和氣候問題，多於推動獨立。政府消息人士說：「新上台的蘇格蘭政府必須集中抗疫和重振經濟。如把蘇格蘭推進長久、分化和消耗性的憲法辯論是極不負責任。此時我們應團結確保經濟復蘇，處理復課和減經公共醫療系統的壓力。」

施雅晴強調只會舉行合法公投，又指如唐寧街不同意就法庭見，並稱會等疫情過去和至少在2023年後，「在適當時候，讓國家可選擇更好的未來。」被問及如施雅晴在未獲政府同意下推動公投會怎樣做，約翰遜指「現時沒有發生這種事，我不認為這合時宜。」

英國《泰晤士報》/法新社/路透社

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