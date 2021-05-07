英國「超級星期四」地方選舉結束，陸續公佈點票結果。在工黨傳統票倉哈特爾浦（Hartlepool）的觸目選戰，由保守黨贏得國會補選議席，為56年來首次，令工黨黨魁施紀賢受壓，多名黨員向其問責。

哈特爾浦共有16人參選，保守黨的莫蒂默取得15,529票、得票率為近52%；工黨的威廉斯僅取得8,589票、得票率為29%。莫蒂默發表勝利宣言：「對於我成為在此城市逾50年來，首位保守黨議員以及首位女性議員感到非常驕傲。」「工黨長久以來視民眾的支持為必然……民眾已受夠了，而透過今次結果，他們已發表意見並明確表示，現在是變革的時候。」首相約翰遜指結果反映民眾想要落實轉變的政府。

施紀賢遭黨友問責

失落「深紅」選區令工黨大受打擊，多名黨員向施紀賢問責。影子交通大臣麥克馬洪坦言對結果感到「非常失望」，並表示：「這告訴我們工黨的改革速度不夠快。我們需要加快速度。」影子內政大臣阿博特則在Twitter寫道：「工黨在哈特爾浦慘敗。這結果不可能歸咎於（前黨魁）郝爾彬，在他的領導下，工黨曾兩度取得議席。施紀賢必須重新思考他的策略。」施紀賢在選舉前曾表示，如果工黨在今次選舉表現令人失望，他將會負起責任。

施紀賢派出留歐派支持者威廉斯參選的決定遭狠批，因該選區有70%人在2016年的公投上支持脫歐。蘇格蘭斯特拉斯克萊德大學政治系教授柯蒂斯亦認為，今次結果正反映工黨未能挽回在2017年及2019年，他們所失去的脫歐派的勞動階級選民。

約翰遜接種計劃建功

不過，英國廣播公司（BBC）政治編輯庫恩斯伯格則認為，此反映該區在政治取態上的長期轉變，他們對工黨越來越失去信心，這非由約翰遜開始，亦非由脫歐開始。但她相信，約翰遜政府在疫苗接種計劃上取得的成功，是令保守黨取得此議席的原因之一。

哈特爾浦選區自1974年成立而來，每次選舉都由工黨獲勝。今次補選是因前工黨議員希爾捲入性騷擾醜聞請辭而觸發。勝選的莫蒂默為北約克郡的農民兼區議員，其競選活動得到多名內閣官員特意到訪支持，包括約翰遜及財政大臣辛偉誠。

而在英格蘭的143個區議會改選中，保守黨在初段點票亦有斬獲，昨午有結果的22個議會中，保守黨奪其中10個控制權，淨增長為3個。

路透社/法新社/英國廣播公司/《泰晤士報》