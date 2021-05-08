【挑戰鐵娘子】英國「超級星期四」地方選舉的結果陸續揭盅，執政保守黨成績驕人，在工黨「紅牆」票倉三場焦點選戰，保守黨更有望連中三元，有分析認為英國政治認同已然永久改變，「約翰遜時代」來臨，有閣員甚至預計他可超越「鐵娘子」逾11年半的執政期。約翰遜前日已表明放眼未來，計劃着手進行一個將英國「升呢」的「宏圖大計」。

這次地選的投票在上周四已完成，但防疫措施拖慢點票進度。繼前日公佈工黨傳統票倉哈特爾浦（Hartlepool）議席 56年來首次落入保守黨手上之後，保守黨的霍欽（Ben Houchen） 亦以逾12萬選票、73％得票率，擊退工黨的挑戰者，清脆利落連任蒂斯瓦利（Tees Valley）市長；四年前他爆冷勝出，只以2,000票險勝。

34歲的霍欽表示，「對於選民大力支持，受寵若驚」，重申會致力製造大量就業機會。他矢言要把當地機場重新國有化的競選承諾深得民心。另一焦點選戰、西米德蘭茲市長席位，至昨天截稿仍未有分曉，但保守黨有信心他能成功連任，由此完成攻擊工黨紅牆的帽子戲法。143場地方議會選舉中已知至少105場結果，保守黨暫淨贏多了10個議會的控制權，掌控議席增加至少236席，工黨則損失193席。雖然還有1/3結果未分曉，但保守黨毫無疑問會取得非凡勝利，是連最樂觀的保守黨議員和軍師都未有預計的佳積。民調專家相信這跟政府成功推動疫苗接種工作贏得民心有莫大關係：近幾周保守黨的聲望一直領先，投票日前拋離工黨十個百分點之多。

展現脫歐留歐分野

斯特拉斯克萊德大學政治學教授柯蒂斯（John Curtice）指出：「相比起2016年，民意顯然靠向了保守黨……保守黨在支持脫歐地區的成績較好，脫歐留歐分野已展現在今次地選。」

對首相約翰遜來說，接過勉強執政的保守黨不足兩年就歷史性扭轉局面，多名內閣官員認為國家的政治認同已永久改變，直言民眾「離棄工黨不似短期的事」、因工黨「變得太覺醒（too woke，過份重視社會、種族公義）、太過中產精英主義」，主張保守黨要着眼「打贏文化戰」。

黨友公認約翰遜聲勢一時無兩，大可放眼執政十年或以上，隨時超越在任11年多的戴卓爾夫人。消息指他已着手擬定一個跨越本屆國會任期（最長可至2024年5月）的長期計劃。

約翰遜前日到哈特爾浦祝捷時亦已預告，在推動接種疫苗以達致經濟復蘇後，政府將會着手推動讓英國「團結並升級」的「宏圖大計」。他信心爆棚地形容計劃是「極具野心，每屆政府某程度上都有這打算，但從無一屆政府比我們更全心全意去試」。消息人士指他計劃投資於全國基建與技能提升。預期他會在本月底公佈大計內容。

英國《泰晤士報》/《衞報》

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