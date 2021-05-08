保守黨人對約翰遜長期執政充滿信心，皆因工黨就如《泰晤士報》形容，正處於1930年代以來最弱勢，工人鐵票近15年不停流失，面臨永遠在野危機。

《泰晤士報》社論指施紀賢接替「左王」郝爾彬當黨魁後，確有效處理黨內反猶太主義和被指危害國家安全問題，但他一副標準來自北倫敦、都市人、自由派和留歐派形象，跟工黨之前一直代表的工人階級距離太大。

脫歐公投打破認同

工黨過去以階級利益維繫工人鐵票，但保守黨近年以罪案和移民等議題，吸納各階層持保守社會價值的支持者，2016年脫歐公投「紅牆」的工黨選民多撐脫歐，與工黨立場不同，更打破了他們對工黨的認同，突破心理障礙後首次投保守黨票。工黨在城市人、年輕人、大學畢業生、公營部門僱員、少數族裔等群體，仍有堅實支持，但問題是這個票源組合在人口數量上，不足令工黨執政。

工黨國會議員克魯達斯（Jon Cruddas）指工黨想殺出新出路，要向美國總統拜登學習，指拜登將氣候轉變等所有政策，都跟創造高工資工會化職位掛鈎，藉此連接年輕城市左派和民主黨傳統票源。他指約翰遜雖也棄保守黨傳統意識形態，願加稅和大開水喉，但保守黨內信奉小政府的戴卓爾夫人派始終會勒住他，令工黨在這方面可鬥贏他。

英國《泰晤士報》/《衞報》