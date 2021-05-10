全球最富有的夫妻檔兼慈善家蓋茨（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda French Gates）上星期宣佈離婚，外界關注兩人結束27年婚姻的原因。有美媒引述消息指，兩人婚姻破裂由「一連串事件」導致；而選擇在此時機分開的近期因素，是么女菲比（Phoebe Adele Gates）已踏入成年。

隨着菲比去年9月年滿18歲，意味着蓋茨夫婦的三個兒女均已成年。美國雜誌《People》引述消息人士指：「這絕對是因為他們最年幼的孩子從高中畢業，而他們的想法是一起至此。他們勉強在一起，直到他們的孩子都離開校園，像很多人一樣。」

梅琳達與蓋茨雖未有簽署婚前協議，但兩人已達成分居協議。消息人士指，兩人均希望盡可能令離婚一事保持客氣和秘密，「沒有人想要被仔細檢視，因為這將會損害他們的信譽」。

消息人士又形容梅琳達無意打垮蓋茨：「我不認為他們任何一人是憤怒得要擊垮對方，就像你有時會見到。（梅琳達）並沒有為此而被刺激到。」

繼續一同營運基金會 冀憑此奪諾貝爾獎

知名離婚離事凱斯勒（Randy Kessler）亦稱讚蓋茨夫婦及其律師團隊，以分居協議處理離婚一事。他形容是「做到值得仿傚的工作處理得既保密又專業」。凱斯勒指出，雙方以協議方式處理諸如財產分配、贍養費和與子女有關的事宜，否則要法庭見。

蓋茨夫婦宣佈結束愛情長跑，但同時強調繼續合作營運兩人創立的慈善基金會。消息人士稱，皆因他們都有同樣抱負，就是期望透過慈善事業成為諾貝爾獎得主，「他們非常感興趣嘗試贏得諾貝爾獎。所以有一件事，如果婚姻變壞，那麼就結束。這似乎是議程當中，而且是對兩人而言」。

美國雜誌《People》

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