英國謝菲爾德大學近日在一本教學及研究手冊中，指出達爾文進化論中的「物競天擇」原則，被用作合理化白人男性至上主義，提醒教師應注意達爾文提出進化論時的歷史背景，並要求檢討科學界中的白人和歐洲中心主義。校方的表述引起部分學者不滿，批評手冊內容誤導，校方行為專制並可能侵犯學術自由。

促避用「某某之父」等詞

該本教學手冊由謝菲爾德大學動植物科學學院的教職員撰寫，列出11名對現代科學仍深具影響力的科學家，形容應在生物學教育中去殖民化，例如應避免把科學家稱為「某某之父」、「某某天才」等，形容這種個人崇拜式用字，將使該些科學家被視作「白人教世主」，抹煞其他科學家的貢獻。

手冊形容科學「不能客觀地抽離政治」，稱大學課程必須承認生物學的進化理論，以至今天的進化生物學，均是由殖民主義塑造出來。手冊在達爾文的部分指出，達爾文把「適者生存」用作合理化白人較其他種族優勝，以及男性較女性優越的觀點，並指達爾文當年乘「小獵犬號」（Beagle）探險，目的也是為殖民地繪製地圖。手冊還為多名科學家引入去殖民化理論框架，包括把牛頓列為殖民活動下的得益者。

達爾文主張廢奴 學者質疑手冊片面

謝菲爾德大學手冊將達爾文視為白人男性優越或種族主義的代表，但事實上達爾文是早期主張廢除奴隸制的知名人物，曾形容奴隸制是建基於他人的血汗之上。多名歷史學家批評手冊的觀點片面，牛津大學神學院欽定教授比格（Nigel Biggar）稱，達爾文的一生正值英國在全球解放奴隸的時代，即使達爾文當年乘船是為了繪製殖民地地圖，亦不代表其行為就是壓迫殖民地，質疑謝菲爾德大學推出手冊前，未有充分諮詢教職員，行為專制，有可能侵犯學術自由。

英國公開大學科學歷史學榮休教授穆爾（James Moore）亦指，若以現代的標準量度，幾乎所有達爾文時期的科學家，甚至反奴隸制人物也會被列為種族主義者，強調達爾文當年視所有種族為同一「家族」，在當時人類學不斷發展的情況下，達爾文始終保持種族的統一性以及全人類的共同性。

謝菲爾德大學發言人回應指，校方無意從課程中刪走歷史人物，只是加入更多現時未獲重視，但對數學、科學和工程學有卓越貢獻的科學家。

英國《每日電訊報》

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