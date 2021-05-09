英國皇室爆出醜聞，英女皇堂弟肯特邁克爾親王（Prince Michael of Kent）被傳媒揭發他吹噓自己接觸到俄羅斯總統普京及其核心圈子，收取20萬美元（156萬港元）費用就可以把投資者引介給普京或俄羅斯高層官員，另一名貴族更形容邁克爾是「英女皇的非官方俄羅斯大使」。二人的對話被記者錄下，邁克爾其後否認與普京有特別聯繫。

英國第四頻道調查節目《Dispatches》（急電）以及《星期日泰晤士報》派出臥底記者假扮南韓商人，自稱公司投資黃金，想打入俄羅斯市場，兩名「商人」與邁克爾以及雷丁侯爵透過Zoom舉行視像會議。

78歲的邁克爾親王向臥底記者表示，可以收取20萬美元由他向克里姆林宮推介其公司，又指以他和克宮的關係，可以為該公司「帶來一些好處」。邁克爾的秘書亦向名臥底記者說，親王可以把公司介紹給俄羅斯高層，她說︰「在這方面我們當然能幫忙，即使他不是直接接觸你希望認識的人，但這是一條管道。」

雷丁侯爵的言論更令人側目，他在視像會議中聲稱邁克爾有如「英女皇的非官方俄羅斯大使」，可以跟普京會面，付5萬英鎊（54.3萬港元）就可以提供這項前往俄羅斯為期四至五天的「機密」服務；收取14.3萬英鎊（155萬港元）可以發表演說。

雷丁侯爵說︰「很明顯邁克爾親王對你提及有關俄羅斯的事很有興趣，如果你想進入俄羅斯市場，你就要通過『普京班子』。」他又聲稱自己認識六至七名「普京班子」，可以出示合照作證明，而邁克爾親王更加可以見到普京，他可以代表該間「南韓公司」並推介給普京，「普京就會找來一些對南韓或黃金有興趣的人士，這樣做只是打開了大門，你知道的，可以很有幫助。」

雷丁侯爵又補充說︰「我們並不想全世界都知道邁克爾親王純粹因為生意而去跟普京見面。」又說英國與俄羅斯近期關係緊張並不會影響邁克爾親王與克宮的關係。

俄羅斯已故異見人士利特維年科（Alexander Litvinenko）遺孀瑪麗娜（Marina Litvinenko）接受第四頻道訪問，對邁克爾推銷自己的「俄羅斯管道」大感關注，她表示︰「他必須明白他的聯繫並非單純的商業合作，為企業打開大門，以及直接接觸普京是令人極不愉快的關係。」

邁克爾的發言人發表聲明，強調他與普京沒有「特別關係」，「邁克爾親王沒有接受任何公共款項，逾40年來是透過顧問公司賺取收入。兩人最後一次見面是在2003年6月，之後邁克爾親王再沒接觸過普京或他的官員。雷丁侯爵是好朋友，他只是想幫忙，卻說了一些邁克爾親王不樂見、或不能做到的建議」。

雷丁侯爵也全盤認錯︰「我犯了錯，也言過其實，為此我真的很遺憾。我狀態不佳，剛做完腎臟移植手術正在康復中。」英國第四頻道調查節目《急電：皇家聘用》（Dispatches: Royals for Hire）將於周一晚播出。

英國《每日郵報》

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