根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.57億、死亡人數超過327萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破3,268萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.1萬。印度確診人數突破2,189萬，死亡人數超過23.8萬。巴西確診人數超過1,514萬，死亡人數超過42.1萬。法國確診超過582萬，土耳其確診也突破500萬，達501萬。俄羅斯、英國、意大利確診突破400萬。西班牙、德國、阿根廷確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有哥倫比亞、波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、比利時、瑞典等12國確診宗數均超越100萬大關。

美研究如何防止生物製藥技術落入中俄手中

美國拜登政府表示支持豁免Covid-19疫苗的專利保護後，官方和業界人士透露，政府正研究方法確保有關疫苗的敏感生物製藥技術不會落入中國和俄羅斯之手。

總統拜登周三表態支持豁免疫苗的知識產權以加快疫苗生產供應較貧窮國家。西方藥廠強烈反對，表示貧窮國家要建立廠房生產疫苗過程緩慢，此舉只會打擊藥廠研發改良疫苗的動力。德國政府和疫苗製造商BioNTech對美國建議強烈反彈，歐盟官員憂心此舉將讓歐洲失去技術領先優勢。德國總理默克爾周六直言反駁美國的提議，「我不相信放棄專利能讓更多人獲得疫苗」，況且「專利權有助於企業創新」。

印度首次單日逾4000人死於疫症 世衞專家擔心疫苗無法對付變種病毒

印度周六首次單日有超過4000人死於Covid-19病毒，再有超過40萬人確診。世衞首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，印度流行的變種病毒有更高傳染力，並可能令疫苗失去保護能力。他警告說，從今天在印度見到的流行病學特徵，顯示這是一隻傳播極速的變種病毒。

南非首次發現印度變種病毒

南非衞生部周六表示檢測到首4宗在印度肆虐的變種病毒，又發現11宗涉及英國變種病毒的個案。

路透社/法新社/中央社

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