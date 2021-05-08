美國最大燃油管線系統遭黑客攻擊，整個供應網絡被迫關閉。業界消息人士表示，駭客利用勒索軟件向經營燃油管線的殖民管線公司（Colonial Pipeline）發動攻擊。

殖民管線公司利用油輪把燃油運至德州墨西哥灣岸區，再透過連接煉油廠與美國東部及南部的總長8850 公里管線，每天輸送250萬桶汽油、柴油、噴氣燃料以及其他油品，供應5000萬名用戶。

殖民管線公司發表聲明說，他們周五遭到網絡攻擊，為遏阻威脅已關閉系統，暫時停止管道營運並影響到部分資訊科技系統，他們已聘請網絡安全公司調查及通知聯邦執法部門。公司沒有透露攻擊詳情和會關閉管道多久，但相信未有對燃油供應造成即時破壞。

美國政府一位前任官員及兩位業界人士表示，黑客很可能是高度專業網路犯罪集團，調查人員正調查是否一個名為「黑暗面」（DarkSide）的黑客組織所為。該組織一向以裝置勒索軟件和勒索受害人聞名，同時選擇性避免以前蘇聯國家為攻擊目標。

兩位網路安全業界消息人士表示，黑客利用勒索軟件發動攻擊，藉由加密資料來鎖住系統，並要求支付贖金換取解除封鎖，這類勒索攻擊過去5年來愈來愈猖獗。

法新社/中央社

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