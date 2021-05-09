美國前總統奧巴馬愛犬阿寶罹患癌症周六逝世，奧巴馬夫婦撰文悼念。前白宮第一犬阿寶曾多次出席官方活動，被外媒形容為「白宮名人」。

奧巴馬於社交媒體公佈消息，並上載他與阿寶在白宮走廊奔跑以及孩子撫摸阿寶的照片。他寫道：「我的家庭今天失去了一個真誠的朋友及忠誠的夥伴。在過去逾十年，阿寶總是溫柔地存在於我們生命之中，無論是我們好的日子、不好的日子，或是兩者之間的每一天，阿寶見到我們都會很高興。」

奧巴馬曾向兩名女兒承諾，在2008年大選完畢後會為她們帶來一隻小狗。阿寶是葡萄牙水獵犬，由民主黨已故參議員愛德華甘迺迪所贈送，選擇牠的原因是因這品種犬隻的毛髮，較不容易引起奧巴馬長女瑪利亞的過敏反應。牠生前多次出席白宮活動，包括復活節的「滾彩蛋」活動、與教宗會面、到醫院探望兒童，更曾乘坐空軍一號。

奧巴馬妻子米歇爾亦在Instagram上悼念阿寶的離世。她寫道：「身為一家人，我們會非常思念阿寶。」她很感恩一家人在疫情期間可與牠一起渡過，形容「沒有人比阿寶更快樂」。

美聯社/法新社

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