美國總統拜登政府在外交上拉攏盟友牽制中國，上星期舉行的七大工業國集團（G7）外長會議更通過聲明，就台海局勢、香港問題等多方面批評中國。惟有南韓傳媒分析指，G7美韓外長會議並未提及中國，反映美韓無法就對華立場上意見一致，華府在圍堵中國部署上或已跳過南韓。

南韓《朝鮮日報》指出，在本月3日的美日外長會談中，兩國討論多項中國議題。日本外務省在會談結束後表示，「兩國外長就中國試圖單方面改變中國東海和南海現狀的行為表示強烈反對」，雙方又強調台海和平穩定的重要性，亦關注新疆維吾爾族的人權問題。反觀本月3日舉行的美韓外長會談，以及5日舉行的韓美日外長會議上均未提及中國問題，由此推斷，美國在3日及5日的會議上不提中國問題，正是因為南韓。

美國在G7外長會議上積極討論牽制中國問題，會後公報亦由美國主導，全力向中國施壓，除了提到對中國在東海和南海周邊的局勢深表擔憂，以及強調台海和平穩定，亦支持台灣加入世界衞生組織和世界衞生大會（WHA）。報道形容，專門討論安保合作的韓美日會議上不提中國，情況實屬罕見。

南韓外交部消息人士雖解釋這次安排給美日韓會議的時間不多，因此會議將重點放在北韓政策上。但報道指這種解釋欠缺說服力，其中一項反證，是美日韓今年3月接連舉行外交及國防部長「2+2」會議，當時美日「2+2」會議聯合聲明三度提到中國，相反美韓「2+2」會議聯合聲明中，同樣隻字不提中國。

美韓峯會受關注

韓媒分析指，這反映美韓無法就中國問題意見一致，這種氛圍反映在美日韓會議上。而接下來關注的重點，是本月21日在華盛頓舉行的美韓首腦會談。一名南韓前高級外交官表示，南韓外交部門極力防止中國問題成為今次會談主要議題，「這不免讓人擔心，稍有不慎美國可能會認為南韓是無法共享安保理念的國家」。

《朝鮮日報》指有輿論擔憂，「見南韓對反華陣營如此反感，美國似乎已經放棄了期待」。前外交部韓半島和平交涉本部長金烘均亦表示：「下月在英國舉行的G7峯會上也很有可能會通過包含強烈譴責中國內容的聯合聲明，很好奇受邀出席該會議的南韓總統文在寅會說甚麽。」

南韓《朝鮮日報》

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