拍賣行佳士得公佈，文藝復興大師達文西（Leonardo da Vinci）的一幅「熊頭」畫作今年7月在倫敦拍賣，有望會以大約1,200萬英鎊（1.3億港元）成交，創出達文西畫作的成交新紀錄。

這幅《Head of a Bear》尺寸為7平方厘米，採用中世紀流行的銀尖筆畫法（silverpoint）繪畫，將於今年7月8日在倫敦進行拍賣。佳士得「古代畫家」部門（Old Masters Group）國際主管阿爾斯甸斯（Stijn Alsteens）形容，這幅畫作是「除了英國皇家收藏和查茨沃思的托特尼斯收藏（Devonshire Collections ）外，亦是達文西現存不足8幅的私人收藏畫作之一」，因此估計最高可以1200萬英鎊（1.3億港元）成交，打破達文西另一幅作品《Horse and Rider》的成交紀錄，後者於2001年拍賣，以逾800萬鎊（8,682萬港元）賣出。

《Head of a Bear》最早的擁有者可以追溯到英國畫家勞倫斯（Thomas Lawrence），1830年他去世後，畫作便落在他的經銷商伍德本（Samuel Woodburn）手上。1860年伍德本將畫作賣給了佳士得，據拍賣行稱，當時價格為2.5鎊。直至2008年，畫作輾轉流入目前擁有人手上。

《Head of a Bear》自周六起將在紐約佳士得展出，然後運到到香港繼續展覽，下月則移師倫敦展出。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）