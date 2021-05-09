美國伊朗關係近年惡化，關鍵事件之一是伊朗第二把手蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）2019年在伊拉克遭美國空襲身亡。有美國官員披露，刺殺蘇萊曼尼的計劃早於2017年開始，由時任中央情報局（CIA）局長蓬佩奧牽頭制定，暗殺目標原本更不只一人。目前蓬佩奧和其他高官處於遭伊朗報復的風險。

蘇萊曼尼生前是伊朗革命衞隊旗下聖城軍（Quds Force）指揮官，當時更是伊朗政權實質「第二把交椅」。Yahoo新聞周六（8日）的報道引述CIA高官指，蓬佩奧2017年初剛上任局長，已開會討論刺殺蘇萊曼尼的行動。與會者包括CIA反恐任務中心（Counterterrorism Mission Center）及特別活動中心（Special Activities Center）成員等，會上提出多個不同刺殺計劃。

消息人士指，政府內部曾經對刺殺計劃的意見紛紜。有官員認為奧巴馬政府對伊朗政策軟弱，對刺殺行動表示歡迎；亦有人關注行動的合法性，但蓬佩奧據報當時稱：「不要擔心這是否合法，這是律師的問題。」

特朗普「開綠燈」冀助連任 憂蓬佩奧遭報復

報道指，美國於2018年退出伊朗核協議，斬首計劃的籌備也更見認真。直到2019年底伊拉克基爾庫克（Kirkuk）的軍事基地上周五遭火箭攻擊，一名美國民間承包商喪命後，時任總統特朗普決定對蘇萊曼尼斬首行動「開綠燈」。一名官員表示，特朗普希望行動有助他連任總統，希望贏得讚賞。

曾在特朗普政府時擔任代理防長的米勒（Chris Miller）透露，蘇萊曼尼不是唯一的行刺對象，還有其他目標人物，包括伊朗革命衞隊「聖城旅」的也門指揮官沙萊（Abdul Reza Shahlai）及受伊朗支持的伊拉克什葉派民兵組織「人民動員」（PMF）成員，但這些計劃未能實現。

米勒更稱，在行動擔當重要角色的蓬佩奧，以及前朝的伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）等數名美國高官，面臨遭伊朗刺殺的威脅。一名未具名的前白宮高官表示，特朗普卸任總統的倒數日子撥款1500萬美元（約1.17億港元），保護「面臨外國勢力或其代理人嚴重和有證據威脅的卸任或退休高級國務院官員」，這筆撥款就是特定保護胡克和蓬佩奧。

英國《每日郵報》

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