西非國家馬里的25歲女子西塞（Halma Cisse Arby）誕下九胞胎，成為國際熱話。雖然馬里衞生部簡單公佈母子平安，但分娩過程實際上十分驚險。有當天負責接生的醫生透露，西塞生產時子宮動脈出血，幾乎失血過多喪命，十分驚險。而西塞的丈夫阿比（Kader Arby）則形容，一口氣迎來9名子女是「神賜的禮物」。

為西塞接生當天，醫療團隊嚴陣以待，派出10名醫生、18名護士和25名護理人員。團隊的放射科醫生表示，西塞肚內的九名嬰兒加上羊水共重40公斤，在剖腹生產時子宮動脈出血，需要為西塞緊急止血，護士們則把初生嬰兒逐個放於育嬰箱內保護，情況危急，西塞幾乎因為失血而死。

部分嬰兒內臟發育未完成 免疫力弱

醫療總監兼麻醉師阿拉奧維（Youssef Alaoui）說到嬰兒情況︰「他們沒有消化道可以吸收食物，輕微的感染在數小時內就可以殺死早產嬰兒。」而部分嬰兒的肝臟和腎臟尚未發育完成，有些則免疫力較弱，因此要在育嬰箱裏照顧至少12周，他們才能自行呼吸和吮母乳。他又說︰「我們要保持樂觀，如果你開始說『這個會死、那個會活下來』，那麼我們的工作不會做得好，我們要這些寶寶都活下來。」

阿比剛剛成為９名孩子的父親，他目前仍然身在馬里，下周才到摩洛哥探望妻子和初生子女，然後接他們回馬里一家團聚。他說︰「他們是神賜的禮物，我急不及待想看看我的初生兒女。我一直跟妻子保持聯絡，但我要留在馬里家中照顧我們的女兒，她只有兩歲五個月大。」他十分期待下周的旅程。

西塞誕下九胞胎大受關注，連馬里總統恩多（Bah Ndaw）也致電祝賀。阿比說︰「很多人向我們表達高興和善意，我們十分感謝。」事實上，西塞可以平安誕子也要多得恩多，3月時當地醫生認為西塞懷了七胞胎需要特別照護，擔心孕婦健康及嬰兒的存活率，事件引起舉國關注，於是恩多下令送西塞到摩洛多待產，「當地的設施和醫療專家十分棒」。

體重介乎1.1至2.2磅 須在育嬰箱待2至3月

3月30日送抵摩洛哥時，西塞懷孕25周，醫院已經嚴陣以待，醫療團隊讓她在懷孕30周時剖腹生產。5女4男的嬰兒體重介乎1.1磅至2.2磅，全部平安，但要在育嬰箱裏待二至三個月。

阿比說，大女兒蘇達（Souda）愛跟媽媽視像通話，「媽咪跟蘇達分享弟妹的消息，她不是很理解，但當她跟弟妹們見面時就會明白的。她很開心增添手足，將會為她帶來大大的轉變，她總是一直在問我問題。」

在疫情下要跨國旅行也不容易，阿比說︰「文件都已準備好了，我獲得入境許可。由於疫情，邊境已經關閉，不過我獲得特別批准前往摩洛哥。本來以為妻子懷了七胞胎，結果竟然誕下了九個寶寶。」阿比坦言很驚訝，但夫婦二人都感到很開心，關於寶寶的名字，阿比說︰「此刻仍是機密！我們最關注的是他們的健康，好好照顧他們。我每隔三至四個小時就跟妻子通一次電話，看看她以及寶寶們是否安好。」

英國《泰晤士報》/《每日郵報》

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