荷李活電影《潛行凶間》（Inception）的主角可以通過潛入目標人物的潛意識盜取信息，智利有國會議員憂心片中橋段變成真實，令國民的「神經權利」受威脅，因此致力爭取修改憲法，冀讓智利成為全球首個保障國民不會受思想控制的國家。

國會議員吉拉迪（Guido Girardi）的動議去年已在國會獲得一致通過，有可能會在明年寫入憲法，保護智利人民的「神經權利」和承認有保護「基本人類自主」的必要性，嚴禁未經當事人同意試圖「增加、減少或干擾」個人精神的完整性。

擔心威脅「人類自主、自由和自由意志」

吉拉迪指《潛行凶間》片中展示的技術，如果不加以管制，擔心不論是演算法、仿生植入物或其他一些工具，都可能會威脅「人類的本質，即自主、自由和自由意志」。他表示：「如果這種技術能夠讀取（思想），那麼在你不知道自己在想甚麼前，（外界）便可能會在你的大腦輸入情感：不再是屬於你自己的生活故事。」

為了治療認知障礙症和癲癇症等疾病，研究人員近年致力研究進入和操縱大腦活動的方法，他們深信這類技術有可能幫助上數百萬人。2013年美國前總統奧巴馬便發起了一項名為「大腦」（Brain）的計劃，旨在推動先進創新的神經技術，尋求更進一步了解腦部疾病的原因和治療方法。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦致力研發這類技術，他旗下的Neuralink公司正進行實驗，在豬和猴子的大腦中植入感應器。在其中一項希望幫助癱瘓人士使用電腦或手機的實驗中，微細的感應器會記錄猴子大腦運動皮層信號，這些信號通常用作協調手和手臂的運動，然後將之轉換為動作。

猴子接收大腦發出的這些信號後，在毋須輸入或不用觸摸任何按鈕情況下，便可以玩簡單的電子遊戲，這項技術可能有助於找到治療認知障礙和脊髓損傷等神經系統疾病的方法。

英國《泰晤士報》

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