耶路撒冷東部緊張局勢在過去一周持續升溫，前天在阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）更發生大規模衝突，以色列警察向巴勒斯坦人發射橡膠子彈及閃光彈，巴人則投擲石頭及水樽，造成18名以色列警員及最少205名巴人受傷，以巴雙方各自指控對方引發事件。當地連日來都有示威，抗議以色列計劃逼遷謝赫賈拉（Sheikh Jarrah）的巴人。

事發在穆斯林齋戒月最後一個周五，七萬名巴勒斯坦信徒抵達於聖殿山的阿克薩清真寺祈禱。以色列警方早在附近派駐大量警力，指巴人向他們擲石及鞭炮，強調行動是因為數千信徒引發暴亂，要重整秩序。巴人則稱部份人因被禁止進入清真寺，試圖移開警方障礙後引發衝突。人道組織巴勒斯坦紅新月會更指控身穿防暴裝備的以色列警方闖入清真寺。

從影片顯示，有人向警方扔椅子、鞋子及石頭等，以色列警方則開火，並關閉通往阿克薩清真寺的大閘。示威民眾之後到了舊城其他地區，法新社報道有約100名巴勒斯坦人在謝赫賈拉遊行，以色列警方使用水炮驅散。

阿拉伯議會促國際社會介入

巴勒斯坦紅新月會指共有108名傷者送往醫院，另設立臨時醫院為傷者治療，大部份傷者都是被橡膠子彈或閃光彈的碎片傷及面部及眼部。除阿克薩清真寺外，亦有傷者是在謝赫賈拉及舊城北側的大馬士革門受傷。

以色列警方稱會有手段應對任何暴力，並將涉事者繩之於法。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則斥以色列需要為今次危險的發展和發生在聖城的襲擊負責，並要求聯合國安理會就事件舉行緊急會議。

耶路撒冷及約旦河西岸局勢，在齋戒月開始變得緊張，以色列限制民眾在齋戒月前往舊城區部份地區。不過核心問題還是謝赫賈拉的巴勒斯坦人可能被強拆逼遷，讓以色列人進駐。

上周日一名19歲以色列人在約旦河西岸一個巴士站，遭人飛車而過用槍擊斃；上周三以色列部隊則殺死一名16歲巴勒坦斯人，當時以軍正向投擲汽油彈的示威者開槍。前天較早時以色列部隊又殺死兩名巴勒斯坦人，另一巴人則受傷。

土耳其、卡塔爾、約旦、埃及、科威特、沙地阿拉伯紛紛譴責事件，伊朗昨天亦促請聯合國譴責以色列警方行動，認為事件是「戰爭罪行」。阿拉伯議會要求國際社會介入，阻止以色列強迫謝赫賈拉的巴勒斯坦家庭離開。美國國務院稱華府關注在耶路撒冷的緊張局勢，要求各方保持冷靜，為緊張局勢降溫。歐盟和俄羅斯亦促請當局為局勢降溫。

美國有線新聞網/美聯社/路透社