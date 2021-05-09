英國周四舉行的地方選舉結果陸續公佈，倫敦市長選舉方面，現任市長簡世德以55.2%得票率順利連任，但優勢較選前民調預測少，票數亦低於上屆。雖然蘇格蘭民族黨在蘇格蘭議會距過半尚欠一席，但首相約翰遜仍需處理蘇獨問題，提出與蘇格蘭首席部長施雅晴，以及威爾斯及北愛爾蘭首席部長舉行峯會，強調聯合王國各部分需合作，應對疫情等各種挑戰。

在倫敦市長選舉，選民可選擇他們心目中的首選及次選，計算首選票數後，簡世德得票率為40%，與取得35.3%得票的保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）雙雙進入次輪點票。這差距明顯較上屆市長選舉首輪點票收窄，簡世德當時以9.2個百分點領先保守黨候選人戈德史密斯（Zac Goldsmith）。

不過在點算次選選票後，簡世德與貝利的差距重新擴大，並以10.4個百分點之差擊敗貝利，成功連任，但仍跟選前民調的領先25個百分點相差甚遠。市長選舉投票率為42.2%，較上屆低約3個百分點。

保守黨得票回升 貝利表現勝預期

《星期日電訊報》指出，保守黨於倫敦的得票回升，在部分選區得票率甚至比簡世德高，反映該黨並未在倫敦一蹶不振，形容保守黨可「鬆一口氣」。有保守黨中人指，該黨固然希望在倫敦市長選舉勝出，但貝利亦已成功縮窄與簡世德的差距，且表現較所有人事前預想都要好，同時提出簡世德此前忽略的一些議題。消息人士形容，工黨今後再也不能把倫敦視為囊中物。《觀察家報》則指，貝利主打倫敦治安議題，助他在不被黨內看好的情況下吸納不少選票。

工黨消息則指，工黨一直把倫敦市長選舉視為硬仗，相信簡世德得票下降與投票率降低有關，部分人亦把首選選票改為投向小政黨，在次選才重新選擇簡世德。簡世德當選後答謝支持者，稱衷心感激倫敦市民的信任，承諾刺激就業及旅遊，帶領倫敦在疫情後重見光明，成為更公平、更安全的城市。簡世德承認脫歐造成的分化仍在，期望全國能修補傷痕。

約翰遜促舉國團結抗疫

施雅晴領導的蘇格蘭民族黨則在蘇格蘭議會選舉中，取得129席中的64席，成績較上屆好，且只差一席便達過半門檻，若連同同屬獨派的蘇格蘭綠黨在內更有72席。施雅晴選後已表明將推動再次舉行蘇格蘭獨立公投，形容這才反映人民的意願，強調倫敦方面沒理據阻止蘇格蘭人自決前途的權利。施雅晴周五亦揚言，即使約翰遜試圖以法律手段阻止蘇獨公投，蘇格蘭議會還是會通過相關法案。

約翰遜表示將尋求與施雅晴，以及威爾斯和北愛首席部長舉行「疫情復蘇峯會」，形容各地政府合作才是最合符英國及全體人民利益，疫苗接種計劃取得成果便是明證，外界視為約翰遜尋求跟施雅晴化解蘇獨問題的契機。

總括全國成績，保守黨共多取得283個議席，工黨則損失229席，保守黨在各區優勢普遍擴大。約翰遜承認疫情影響大部分人正常生活，期望國家以團結精神解決困難。保守黨中人形容，第二次蘇獨公投將是蘇格蘭的問題，而不是倫敦政府。蘇格蘭商界則稱，選舉結果顯示當地短期內舉行二次蘇獨公投的機會下降，促請當局與倫敦政府合作。

英國《星期日電訊報》/英國《觀察家報》/路透社

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