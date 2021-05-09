周日（9日）是母親節，以慶祝和感謝女性撫養子女的貢獻。不過在美國倡議性別平等盛行的政治正確風氣下，連「母親」一詞也掀起爭論。美國民主黨非裔眾議員科里布殊（Cori Bush）最近在國會發言時以「生育人」（birthing people）取代女性（woman），遭不少保守派人士接連批評降格女性，甚至質疑要否連母親節也取消。

科里布殊日前出席眾議院聽證會，討論美國疾控中心（CDC）關於女性死亡率的種族差異。CDC數據顯示，若按種族比較產婦死亡率，非西班牙裔的黑人女性每10萬人就有37.1人，遠高於非西班牙裔白人（14.7人）和西班牙裔白人（11.7人）的比例。

科里布殊聲言自己過往也遭醫生忽視，沒有理會她的痛苦。她稱：「我作為一名單親媽媽、護士、社運人士、女議員，我承諾盡我所能保護黑人母親，保護黑人嬰兒，保護黑人生育人，以及拯救生命。」

科里布殊事後在Twitter發帖再次用上「生育人」一詞：「每一日，都有黑人生育人和我們的嬰兒死亡，因為醫生不相信我們的痛苦。我的孩子差點成為數據的一部分，我也差點成為數據的一部分。我今日為我的經歷作證。」

保守派批把女性降格 網民：不要叫我生育人

事件隨即惹來熱議，引起不少保守派人士批評。南卡羅來納州眾議員梅斯（Nancy Mace）回應：「『生育人』—你是指女性或母親？左翼實在太覺醒（西方目前一般把激進左翼稱為覺醒派），他們把唯一能由我們（女性）去做的事，從女性身上剝離。」

霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）嘲諷科里布殊措辭是去人性化，「你可以想像得到，有些人認為生育人這個詞語是去人性化，把人類降格至生理功能」。曾任特朗普顧問的科爾特斯（Steve Cortes）也質疑，如此一來，母親節是否應該重新改名，「不再是母親節，而是生育人節」。

有不少網民均對這個字眼反感，留言稱：「請絕對不要稱我為『生育人』，我現在懷有第一名兒子，而我將被稱呼懷孕女性和他的母親。」

但美國流產權行動聯盟（NARAL）卻在一片非議之中支持科里布殊，認為有關言論是追求性別平等，聲言因為代母和變性人都可以懷孕，「當談及懷孕時我們使用性別中立的語言，因為不只順性別（Cisgender）女性可以懷孕和生產」。

英國《每日郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）