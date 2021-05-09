泰國去年爆發大規模反政府示威要求真正落實民主、修正憲法，其後更挑戰傳統，要求限制泰國王室權力，當局大規模拘捕示威領袖令運動漸見消退，不少年輕領袖陷獄或流亡。眼見子女被困鐵窗，本來不沾政治的母親們如今勇敢站出來參加抗爭，要求當局釋放年輕人，也終於明白到子女們當初上街的心情。

22歲學生領袖巴利（Parit Chiwarak）面臨20項侮辱王室的控罪，是背負最多指控的示威者，他9度申請保釋都不成功，並曾經絕食近八星期抗議，之後不適被送院。他的51歲媽媽蘇瑞拉特（Sureerat Chiwarak）本來是一名職業女性，擔任商業顧問，但現在也放下事業，一心一意拯救兒子。

她說︰「我兒子要死了，而我無能為力，這是很可怕的感覺，掌權者任由我兒子死去。」上月底她在刑事法庭大樓前面剃髮抗議，以示決心，「剃髮只是一個開始，當我已準備好為兒子犧牲生命，至少我可以這樣做。」

被囚示威者媽媽組織起來 一同聽審探監

至少五名被囚領袖的母親組成一個團體，爭取釋放被捕人士，她們當中有公司老闆也有稻米農民，相約一起到法庭聽審，或到監獄一起探望子女。雖然她們的主要訴求是釋放子女，但有些行動也跟示威不謀而合。媽媽們最近舉行過多場靜默抗議活動，一起站立1小時12分鐘，示意抗議禁止侮辱王室的第112項刑事條例；她們又展示印有子女肖像的卡紙，舉起三指抗爭手勢，要求當局准許保釋她們的子女。侮辱泰王最高可被監禁15年。

媽媽團隊中有多人表示，她們最初都無法理解子女們為何要呼籲改革王室，有異見人士因此要流亡，有人失蹤或神秘死亡。56歲的瑪萊（Malai Nampa）丟下她的農田，參加抗議活動要求釋放她36歲人權律師兒子阿農（Arnon Nampa），他2月被捕還柙至今。

縱女兒獲釋 仍繼續抗議支持其他示威者

而22歲領袖帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）被囚禁近兩個月後終於獲准保釋，她的媽媽蘇里亞（Suriya）如願重見女兒，但並沒有就此離開。她誓言要跟其他媽媽繼續抗議，爭取釋放其他示威者。她說：「如果我女兒的朋友全部也獲釋就好了。」

蘇瑞拉特說，她後悔當初沒有支持兒子抗爭，但現在已致力參加抗爭運動，包括一場247.5公里的遊行，要求釋放政治犯。她說：「那時候我不明白，為甚麼他要犧牲那麼多，但現在我想告訴他，我明白了。我學懂了如果你不還擊那些人，你只會被壓迫。」

路透社

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