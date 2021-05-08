與英國威廉和哈里王子均友好的ITV新聞主播布拉德比（Tom Bradby），聲稱兩兄弟已鬧不和18個月，關係「緊張」。

布拉德比說，在過去18個月來，威廉哈里兩兄弟無論在公私場合的關係，「慢慢惡化，直至有點緊張」。哈里一家2019年進行非洲探訪之旅，期間接受布拉德比訪問及拍攝旅程。他當時首次公開承認與哥哥走「不同的路」，關係有時緊張，而梅根則含淚稱因傳媒的目光而承受很大壓力。

布拉德比過去與他們兩兄弟均熟絡，威廉當年宣佈與凱蒂訂婚後，他是首位訪問威廉與凱蒂的記者，並獲邀出席他們的婚禮。不過據說威廉後來不滿布拉德比在報道中偏幫哈里，已與他結束20年友誼。

布拉德比接受《泰晤士報》訪問時說，他感到因哈里非洲之旅的專訪而「夾在他們中間」，但他沒有後悔拍攝該紀錄片。

他又表示在非洲訪問哈里夫婦時，感到他們的精神狀態不好，因此改變了原先紀錄片的方向。他記得在行程中曾問梅根是否感覺良好，她回答時感謝他關心，表示沒有太多人在意她是否安好。

英國《每日鏡報》

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