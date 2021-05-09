香港去年實施的國安法，即使身在海外也同樣適用，令部分海外學府也感憂慮。英國倫敦大學亞非學院（Soas University of London）便發表指引，要求教授和其他教職員不要攝錄課堂和同學討論內容，以免學生和教職員他朝到訪香港或中國時被可能拘捕，並提醒攜帶課堂講義或載有學習內容的電腦，到中港地區也可能會被指觸犯國安法，因而面臨監禁。

研究中國問題的「中國研究組織」（CRG）取得亞非學院這份指南，文件提醒學生和教職員，國安法並不只限於在香港進行的活動或只限針對香港居民，大學授課內容資料和課堂討論，很可能會被視為違反港區國安法的罪證，一旦訪問香港或中國便有可能遭到長期關押。

CRG成員奧布賴恩（Neil O’Brien）說︰「這事顯示了中國新的壓制法例無遠弗屆。身在倫敦的學生被提醒，假如他們入境香港，便可能會因為他們的課堂講義而被捕。我們看到北京如何遏止在民主國家的批評，包括他們最近制裁英國的議員、學者和律師。」

校方：法例對構成顛覆的定義含糊

基於有責任要照顧學生和職員，校方決定發佈這份指引：「我們有關中國的教育內容已可能受到此法例影響，一些我們平常會做的事情現在或會被起訴。對於如何構成顛覆，法例含糊不清，因此影響可能更令人憂慮。」

校方又指出，很多學科的核心都可能會墮入陷阱，包括社會科學、人文科學，涉及種族、主權、身份、管治質素等題目。不論在言語或文字上，師生一旦涉及香港、台灣、社會運動、中國處理疫情、種族動盪、語文政策、國家主席習近平職務終身制等內容，都可能被入罪。

提醒僱用中港人員也可能存在風險

學院提醒師生，僱用中國或香港的研究助理、與這些地區的同事合作也可能帶來風險，因為他們可能會「別無選擇地」被要求調查外國夥伴。但學院表明，為了避免風險而自我審查是不可接受，並建議教導學生如何匿名發言，不透露姓名及身份。當院校全面恢復面授課堂時，有些中國學生可能在北京壓力下，報告課堂內容及其他人的言論並提供教材，校方認為教學資料可以使用，但講者身份不可透露。

今年已有近2.6萬名中國學生申請秋季入讀英國學校，他們付的學費一般都較本地學生高。

英國《泰晤士報》

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