英國開放英國國民（海外）（BNO）簽證，大幅降低港人移民門檻，令港人買英國樓顯著增加，而且英國住宅買賣印花稅寬限期屆滿在即，加上疫情催生換樓需求，使住宅交投量大增。當地地產市場分析企業指，英國4月錄得逾15.7萬宗交易，較兩年前增長57%，平均每個放盤物業有13名買家感興趣。部分準買家為買心頭好更採取瘋狂手段，不惜追着經紀的座駕，希望能捷足先登。

英國地產分析公司NAEA首席政策顧問海沃德（Mark Hayward）表示，不少人近年轉為租屋，一旦遇上心儀單位，便可迅速下決定並搬走，部分人更趁經紀出入時攔下他們的座駕。此外，疫情亦使人們重新思考住所的內部佈局，如今更傾向騰出空房間，以便在家工作之用，衍生3至4房單位的需求。

市場分析員指，目前英國樓市熾熱主要是受低息環境帶動，加上英國政府早前延長50萬英鎊（約543萬港元）以下住宅物業豁免印花稅徵費安排，買家在寬限期屆滿前紛紛「入貨」，造成反應熱烈的現象。不少經紀現時為免賣家臨時反價，亦建議買家開價更進取，直接提出心目中可接受的最高價格。

律師也做到心力交瘁 有人不堪壓力轉行

地產經紀公司Fine & Country分析師史蒂文森（Nicky Stevenson）亦指，物業市場正迅速轉變，需求明顯大增、供應則不足，使現時物業價格創下2004年以來的新高。史蒂文森透露近期沃里克郡（Warwickshire）一處豪宅意向價本已達225萬英鎊（約2,444萬港元），但在獲得16名潛在買家爭奪下，最後成交價再比這高10萬英鎊（約108萬港元）。

不少負責樓宇買賣的事務律師亦因樓市交投活躍而變得忙碌，部分人更要取消休假，每周連續工作7天。專責物業交易程序的律師萊爾（Tom Lyes）形容，目前律師工作負擔已屆臨界點，很多同事心力交瘁，早前一項涉及200名律師的調查顯示，85%受訪者承認有情緒問題，49%人表示目睹同事因不堪壓力轉行。

英國《星期日郵報》

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