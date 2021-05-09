美國殖民管線公司（Colonial Pipeline）電腦系統周五被黑客入侵，旗下所有油管被迫停止服務，嚴重影響全美能源供應。網絡安全專家分析指，殖民管線公司旗下管道長，且運輸過程複雜，因此依賴電腦系統處理，估計能源供應未必能在短期內恢復，甚至有專家稱若管道能在一周內恢復正常「已是很好」。

若一般企業遇上類似殖民管線公司的網絡攻擊，大多會採取應急措施，管理層可即時從資訊科技、營運團隊和法律顧問獲悉最新消息。殖民管線公司暫未交代黑客攻擊細節，僅稱事件涉及勒索軟件，並正致力回復正常服務。

燃油種類多 需精密系統管理

總部設於華盛頓的顧問公司拉皮丹能源集團（Rapidan Energy Group）總裁麥克納利（Bob McNally）認為，假如燃油管道本身沒損毀，要重新運作屬易事，但問題是網絡攻擊能否受控。

不過，網絡保安公司Cynalytica石油與天然氣業務顧問皮爾森（Niyo Pearson）指出，殖民管線公司旗下管道綿延甚長距離，且輸送不同種類的燃油，故需要精密和自動化系統作為「大腦」，為不同物質調節管內壓力，若這些系統無法運作，要恢復管道正常服務便極為困難，屆時企業或要派員到多個輸油設施監察。皮爾森形容，若殖民管線公司能在72小時或一周內修復系統「已經很好」，且即使系統成功修復，未來仍要面臨嚴峻挑戰。

涉美東45%供應 駕駛者或要捱貴油

美國經常受颶風及暴風雪等極端天氣影響，導致能源供應受阻，業界對此已有應對經驗，但這次殖民管線公司服務屬於完全中斷，且範圍南至德州、北至新澤西州，估計其管道系統出事前，每天負責輸送美國東岸及東北部地區45%能源，故影響亦大得多。

能源業研究公司ClearView Energy Partners更指，現時適逢夏季展開，不少人會駕車旅遊，對燃油需求上升，警告燃油價格可能上升，屆時政界或會介入。《新聞周刊》亦引述專家指，假如暫停供油的情況持續超過5天或以上，燃油便可能漲價。

多間能源企業正尋求加強在美國東部的服務，以填補殖民管線公司燃油管道停用的空缺，據報亦有船運公司計劃以貨輪運送部分燃油。若墨西哥灣煉油廠出產的燃油未能及時付運，部分燃油料會先儲存於油缸。

彭博社

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