阿富汗女子中學遇炸彈襲擊 至少58死逾150傷

阿富汗內政部周日證實，首都喀布爾一間女子高中附近周六發生連環爆炸，至少58人喪生、150人受傷。

內政部發言人表示，爆炸發生於周六下午，喀布爾西部達什特巴爾切（Dasht-e-Barchi）一間女子高中門外發生至少3宗爆炸。案發現場大部份居民屬什葉派，發言人指第一宗爆炸由汽車炸彈引起，接著再有兩個炸彈先後引爆，尚未有組織承認策動襲擊。塔利班透過社交媒體否認襲擊，並對此予以譴責。而美聯社引述現場附近的居民稱，分別聽到了三次爆炸聲，爆炸聲震耳欲聾。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，爆炸發生於當地時間下午4時30分放學時間，一名老師表示大部份受害者為11歲至15歲的女學生，當時受傷學生正從校門離開。社交媒體展示在學校門前街道上，沾滿鮮血的背包和書籍四散。

由於美國總統拜登早前宣佈在今年9月11日撤走駐阿富汗美軍，外界關注阿富汗政府能否獨力抵擋塔利班等武裝組織，亦令阿富汗安全問題在近期受到注視。

中國外交部發言人華春瑩周日對襲擊感到震驚並予以譴責，經核實後沒有中國公民在此次襲擊事件中傷亡。她指中方堅決反對任何形式的暴力極端主義，同時批評美國撤軍，「近期美國突然宣佈完全自阿富汗撤軍，導致阿富汗多地接連發生爆炸襲擊事件，安全形勢日益嚴峻，嚴重威脅阿富汗和平穩定與人民生命安全。中方呼籲外國在阿部隊切實考慮阿富汗和地區人民安全，以負責任的方式撤離，避免給阿富汗人民帶來更多動盪和苦難」。

緬甸軍方將民主派影子政府 列為恐怖組織

發動政變奪權的緬甸軍方周六在國營電視台宣佈，會將「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）及其防衞軍列為恐怖組織。

軍方宣稱，NUG在全國多處觸發很恐怖主義活動，包括爆炸、火災、謀殺及威脅要破壞政府的行政機制。根據緬甸的反恐怖主義法例，可以懲罰接觸恐怖組織人士。分析指，軍方正試圖加強控制民主派，並摧毁對他們的支持。

由昂山素姬領導的全國民主聯盟，所屬的多名前國會議員上月組成「全國團結政府」（NUG），承諾會結束暴力、恢復民主及建立「聯邦民主聯盟」。NUG上周三更宣佈，組建「人民國防軍」（ People’s Defense Force），以保護支持者免受軍警暴力攻擊。

英國天空新聞/法新社/日本放送協會

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