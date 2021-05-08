工黨黨魁施紀賢形容選舉結果「令人失望」，承認工黨失去全國工人的信任。黨消息指黨內部正考慮將總部遷出倫敦，反映工黨想代表全國的決心。外界亦預料黨內高層將大地震。

受自民黨及綠黨夾擊

工黨原先已預料會失去哈特爾浦，但由保守黨以近7,000票的票差，首次以大比數奪下議員席位，即表有16%選票流向保守黨。影子房屋、社區及地方政府大臣里德形容結果「令人極度難過」。前影子國防大臣馬穆德就指結果反映工黨拋棄了傳統選民，「一班倫敦的資產階級得到覺醒的鍵盤戰士支持，俘虜了工黨。他們的政治沉迷身份認同、分化甚至科技烏托邦，與加州上流社會更有共鳴，而非哈特爾浦的選民。」

事實上除了保守黨外，工黨也被自民黨和綠黨夾擊。自民黨在斯托克波特成為最大黨，以一席之差力壓工黨；又在劍橋郡多奪五個議席，使保守黨失去議會控制權；甚至在屬脫歐派的桑德蘭多奪四席，使工黨議席大減。綠黨亦首次成功攻入四個市議會，並在雪埠奪下五席並擊敗工黨的議會領袖；又在南泰恩賽德從工黨奪得兩席，當地黨領袖歸因地區工作紮實。

敗選後工黨內部高層紛紛互相指摘，副黨魁韋雅蘭據稱對於黨魁辦公室對競選宣傳和策略嚴密監管，但作為全國競選總監的她就因選舉失利而備受黨內責斥。施紀賢則說「我會為選舉結果負全責」，又承諾會解決問題：「我們不時自說自話，失去了工人的信任，尤其在哈特爾浦等地方。」

英國《衞報》