通訊軟件WhatsApp年初推出新私隱條款，跟母公司facebook分享用戶資料，一度引發用戶大舉轉移至Signal等其他平台。WhatsApp其後宣佈「暫緩」新條款生效時間至5月15日，隨着期限即將再屆滿，不少用戶近日打開WhatsApp時已接到通知，WhatsApp在官網發聲明指，一旦用戶沒接受條款，短訊、通話等功能將逐步被停用，但賬號不會被移除。

WhatsApp最新聲明指，過去數周用戶已陸續接收最新通知，讓用戶了解更多關於新私隱條款的資訊，WhatsApp會繼續提醒那些未接受新條款的用戶，並在「數周」（several weeks）後轉變成強制通知，屆時的通知將不再設有「現在不要」 的選擇，而只有「接受」一項。

WhatsApp強調用戶不會在5月15日限期後，因未接受新私隱條款而被刪除賬戶或無法使用特定功能，但在WhatsApp推送強制通知後，若用戶仍不按下接受掣，便無法再直接進入WhatsApp，只能在接到短訊後，通過手機通知頁面進入短訊回覆，用戶亦可照常接聽語音及視像來電。在此之後再隔「數周」（few weeks），若用戶仍未接受新條款，便無法再使用任何功能，但賬戶會保留，直至變成120天沒有活動的不活躍賬戶為止。

放寬死線 惟最終仍強制執行

科技新聞網站The Verge形容，WhatsApp的最新聲明與2月時把私隱條款限制強制定於5月15日有分別，形容是「放寬死線」。但消息人士指，新條款最終仍會強制執行，只是不接受的用戶將再接獲提醒，並逐步被停用各項功能，而非直接遭凍結賬戶。

WhatsApp發言人表示，已在過去數個月向世界各地用戶解釋新私隱條款，澄清誤解和不實資訊，大部分用戶之後已接受新條款，WhatsApp用戶數字亦繼續增長，強調新條款不影響用戶私隱。facebook早前公佈業績時的數字顯示，截至今年3月31時WhatsApp全球用戶為34.5億，較去年12月31日時的33億再上升1.5億。

The Verge網站/TechCrunch網站/WhatsApp官方網站

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