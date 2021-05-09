歐盟和印度周六恢復停滯了8年的自由貿易談判，加強經濟合作，涉及數碼化、健康及氣候轉變等主要範疇。歐盟與中國關係越趨緊張，互相制裁官員以及擱置中歐投資協定之後，尋求與印度加強關係，顯然是劍指北京。

礙於疫情肆虐，會議透過視像進行。歐盟輪任主席、葡萄牙總理科斯達（Antonio Costa）與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行峯會，科斯達在會後表示︰「攜手合作可以解決很多全球挑戰︰今日的疫情以及對抗氣候轉變。我們不單只重啟這些談判，我們也會著手在連繫、數碼和運輸方面進行戰略合作。這些協議對重啟全球經濟、印度經濟和我們的經濟至關重要。」

歐印更在關稅、知識產權等議題存重大分歧

歐盟與中國關係日益緊張，連中歐投資協定批准程序也暫停，正尋求加深與印度以及其他亞洲國家的關係。歐盟與印度的貿易談判在2013年暫停，當時雙方在削減關稅、知識產權以及印度專才在歐洲工作權利等議題上的分歧太大。這次重啟談判，正值雙方都希望在疫情後加快重建經濟。

除了貿易談判，雙方也同意就兩項有關投資保護和地理標誌的個別協議展開談判，這些協議保護具有特定產地來源的香檳或帕爾馬火腿等產品。歐盟官員警告，雖然雙方都有重啟合作的意願，但在不少主要議題上談判進展仍然不大，包括產品關稅，特別是汽車徵稅，以及知識產權問題。

除了歐盟，英國亦着力加強與印度關係，日前承諾英印關係將會有「量子飛躍」，目標是到2030年時貿易額增加一倍，預料今秋將進行正式的自由貿易談判。

彭博社

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