美國再發生亞裔人遇襲事件。一名亞裔父親，周五下午用嬰兒車推著孩子在三藩市街頭散步時，突遭一名男子從後襲擊，推倒地上被揮拳狂毆。警方事後拘捕疑犯，但認為案件不涉仇恨犯罪。

該名自稱名叫布魯士(Bruce)的亞裔父親，帶著孩子在三藩市附近的米憤灣(Mission Bay)街上散步。當行經一間小型超市門外時，一名男子突然從後把他推跌，再瘋狂向他頭和背部打了14拳，布魯士用手擋格。

該名男子施襲後施然離去，布魯士急忙起來拉著正在溜走的嬰兒車，免孩子受傷。他事後向傳媒說，經過今次事件，他的安全感已完全粉碎，「我當時雙手護著頭以免受更嚴重傷害，我不能保護我的孩子，他躺在嬰兒車上慢慢溜走，作為父親，當然十分驚恐」。幸好他的孩子在事件中沒有受傷。

警方事後拘捕26歲黑人男子夏蒙德(Sidney Hammond)，控以襲擊、非法禁錮和危害兒童罪。布魯士表示曾想過事件涉種族仇恨，但警方認為夏蒙德是隨意施襲，因此沒有以仇恨犯罪罪名控告他。儘管如此，美國大城市亞裔美國人近日頻遭襲擊，「停止仇恨亞裔」（Stop AAPI Hate）組織周四表示，單是3月份已收到近3,000宗仇恨亞裔報告，歧視亞裔問題明顯加劇。在本周二，兩名亞裔婦人便在三藩市街頭無端被人用刀刺傷。

英國《每日郵報》/《蘋果》資料室

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