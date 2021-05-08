疫情肆虐，全球科學家都不斷研究，尋求快速而可靠的檢測病毒方法，荷蘭有科學家就訓練嗅覺敏銳的蜜蜂去聞出病毒，實驗顯示牠們只需數秒就能找出含有COVID-19病毒的樣本，比現時的檢測方法快捷又便宜。

蜜蜂具有出色的嗅覺，可檢測出如荷爾蒙等化學物質。荷蘭瓦赫寧根大學（Wageningen University）生物獸醫研究實驗室的科學家，希望利用蜜蜂的天賦才能偵測出病毒。科學家訓練了大約150隻蜜蜂，讓牠們聞到含有病毒的樣本後，給牠們糖水以作獎勵，聞到沒有病毒的樣本則不給糖水。

參與研究的病毒學教授波爾（Wim van der Poel）說︰「我們向蜂農收集普通的蜜蜂，把牠們套牢，讓牠們嗅聞含有病毒的樣本之後隨即餵牠們糖水，蜜蜂只需要伸出舌頭來吸糖水。」經過數小時的多次練習之後，蜜蜂在聞到含有病毒的樣本之後，即使沒有糖水也會自然地伸出舌頭。研究人員表示，經過訓練的蜜蜂能夠在數秒之內就能分辨樣本有沒有病毒，他們相信每個樣本經由多隻蜜蜂去嗅聞，準確率可以高達95%。這項研究尚未經過同儕檢視。

利用蜜蜂檢測的好處是快捷便宜，波爾認為這個方法可幫助貧困國家，「並非所有實驗室都可以獲得(聚合酶鏈反應測試物料)，尤其是低收入國家，蜜蜂則隨處可見，而且訓練器材也非十分複雜。」

專家：短期內難取代傳統檢測方法

不過比利時根特大學的昆蟲和動物免疫學教授格拉夫（Dirk de Graaf）認為，蜜蜂偵測病毒短期內都難以替代目前的傳統檢測方法，「這是好主意，但我寧願用典型的診斷工具來進行檢測。我是熱愛蜜蜂人士，但我會利用蜜蜂去做其他事情，而非偵測COVID-19病毒」。

疫情影響全球，科學家都想盡方法去偵測病毒，除了蜜蜂，法國阿爾福（Alfort）國家獸醫學校的科學家也訓練狗隻去偵測人們是否受到病毒感染，方法是嗅聞他們的腋窩，芬蘭和澳洲等多國科學家都有類似的研究。

英國《每日郵報》/美國《華盛頓郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）