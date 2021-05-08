歐美的太空碎片追蹤中心最新估計，中國長征五號B遙二火箭（下稱長五B）重達21噸的第二節火箭段，將於本港時間周日上午至下午一段時間重返大氣層。中國外交部聲稱火箭碎片在重返大氣層時會燃燒殆盡，極不可能造成任何傷害，但美軍形容火箭是失控地墜落地球，太空司令部會一直追蹤碎片墜落位置。

歐盟太空監察及追蹤中心(EUSST)的最新預測，指長五B會在本港時間周日早上10時11分重返大氣層，誤差正負190分鐘。而美國航空航天公司軌道與重返殘骸研究中心則修訂預測為本港時間周日上午11時30分，誤差正負4小時。

EUSST表示根據數據分析，碎片墜落人煙稠密地區的機會低，但指出，物件失控令一切預測都難以確定。

長五B於上月29日從海南島發射升空，把設計給3位太空人當作生活區的中國天宮太空站「天和」核心艙送上預定軌道，在完成任務後，重達21噸的第二節火箭段在不受控下重返大氣層。

太空飛行器觀察家麥克道爾（Jonathan McDowell）日前指，長五B火箭段是近數十年來最巨大的不受控墜回地球飛行物，有可能墜落在有人居住地區。他批評按現時標準，「放任它不受控重返地球，是無法接受之事」。

路透社/《蘋果》資料室

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