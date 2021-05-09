阿富汗首都喀布爾前日一間中學附近發生炸彈襲擊，至少68人死、165人受傷。總統加尼將矛頭指向塔利班武裝組織，惟塔利班否認涉案。

事發於喀布爾西部達什特巴爾切地區，一間中學附近發生炸彈襲擊，官員指相信襲擊涉及汽車炸彈和迫擊炮。目擊者指，當時聽到三響爆炸聲，濃煙升上半空。現場圖片可見，學校外四處都有沾滿鮮血的書包及書本，散落於瓦礫之間。

死傷者多為女學童

教育部指，事發時正值放學時段，大部份受害者為女學童。另有報道，該地民眾近期經常出門，為下周的開齋節作準備。由於傷者太多，當地醫院應接不暇。大批民眾到醫院捐血，亦有家長急於在死傷者名單查閱子女的名字。家屬昨天開始陸續埋葬死者。

加尼痛斥塔利班施襲，稱該組織「在升級他們非法的戰爭及暴力行為，再次顯示他們不願接受和平解決當前危機，甚至想把局勢複雜化。」但塔利班否認涉案，稱是極端組織伊斯蘭國所為，並譴責事件。

當地為少數派什葉派哈扎拉聚居區域，曾多次受到遜尼派伊斯蘭武裝分子襲擊，約一年前有醫院受襲擊，釀成25人死，包括16名初生嬰兒的母親。

美國國務院斥今次事件為「野蠻的襲擊」，並呼籲「立即停止暴力和針對無辜平民的襲擊。」美國上月宣佈，開始撤走仍然駐阿富汗的2,500至3,500名美軍，並會在今年9月11日前完成。

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