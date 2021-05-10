巴勒斯坦人與以色列警方周一在耶路撒冷舊城阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）附近爆發衝突，百多人受傷，其中50人要留院。

以色列原定周一舉行耶路撒冷日（Jerusalem Day）遊行，紀念以色列在1967年六日戰爭中收復耶路撒冷舊城，卻爆發暴力衝突。

以巴衝突近日加劇，過去數天已有數以百計巴勒斯坦人與20多名以色列警員受傷。在周一早上，警員施放催淚彈及閃光彈，示威者向警方投擲石頭及其他物件。穆斯林基金會發言人迪布斯（Firas Dibs）指事件中有數十人受傷，巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）稱有3人送院治理。

聯合國安理會周一商討以巴緊張局勢，外交人員指會議是由突尼西亞、阿拉伯國家的代表要求召開。

在穆斯林齋戒月期間，耶路撒冷與約旦河西岸佔領區的緊張局勢升溫。東耶路撒冷的希克賈拉（Sheikh Jarrah）有許多巴勒斯坦家庭長時間面對訴訟，可能遭以色列驅逐。

美聯社／中央社／《蘋果》資料室

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