俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexey Navalny）去年疑被人以神經毒劑毒害事件，曾治療他的醫院一名前首席醫生周六被指失蹤，生死未卜。納瓦爾尼曾批評這名醫生對他的病情說謊，製造假體檢報告討好高層，事後更獲晉升出任高官要職。納瓦爾尼當時的主診醫生今年2月初暴斃，院方沒有公佈他的死因。

納瓦爾尼去年8月由西伯利亞乘搭飛機往莫斯科途中不適，緊急降落在鄂木斯克（Omsk），隨即送往鄂木斯克第一緊急醫院救治。穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）是醫院時任的首席醫生，多次在記者會上簡報納瓦爾尼的健康狀況。

離開森林狩獵場後失蹤

俄媒報道警方周六收到失蹤報案，穆拉霍夫斯基周五駕駛一輛越野車離開位於森林的一個狩獵場，之後就沒有人再見過他，友人嘗試尋找不果後報警。

內政部發表聲明指在布爾什科夫斯基地區(Bolsheukovsky)尋找一名失蹤男子，警方、國民警衞隊、狩獵人員和義工參加搜救行動，警方亦派出直升機和無人機在附近搜索，其後找到報稱失蹤的越野車，卻沒找到人。聲明指由於該區地勢崎嶇，令搜索行動相當困難。

被指以虛假體檢報告換來晉升機會

穆拉霍夫斯基在去年的簡報會上，指對納瓦爾尼的「主要診斷」是「一種導致血糖急劇下降的代謝紊亂」，他在去年11月獲提拔出任鄂木斯克地區衞生部長。納瓦爾尼對此在社交網炮轟穆拉霍夫斯基︰「你說謊，虛假的體檢報告，只是為了討好那班上司。你獲得獎賞和晉升。」

鄂木斯克第一緊急醫院早前有牽涉納瓦爾尼事件的醫生突然死亡。納瓦爾尼的主診醫生、麻醉和復甦部門副主任醫生馬克西米申（Sergey Maximishin）今年2月突然死亡，終年55歲，納瓦爾尼的發言人當時指馬克西米申最清楚納瓦爾尼的身體狀況，「不能排除謀殺的可能性」。

納瓦爾尼去年中毒後陷入昏迷，之後被送往德國的醫院救治，其後證實他是接觸到軍用級諾維喬克(Novichok)神經毒劑，治療5個月才康復出院。他返回俄羅斯後隨即被當局拘捕。

美國有線新聞網絡/《蘋果》資料室

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