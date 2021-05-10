牛津/阿斯利康疫苗面世以來面對各種障礙，包括向歐盟國家運送速度較想像中慢，接種後也可能出現血栓等副作用。歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton）周日表示，歐盟現階段不會延長與阿斯利康藥廠的COVID-19疫苗供應合約，雙方合約將在6月屆滿。

布雷頓指歐盟會視乎情況才再決定是否恢復訂購阿斯利康疫苗，但也表明阿斯利康是好疫苗。歐盟司法專員雷恩德斯（Didier Reynders）表示，歐盟與阿斯利康早前出現「實質問題」，如今已對其失去信心，當前不可能增購阿斯利康疫苗。

法國總統馬克龍歡迎歐盟的決定，形容歐盟目標是應對變種病毒，而目前有其他疫苗對此效果更好。

未來兩年增購18億劑輝瑞

阿斯利康承諾在今年首季向歐盟供應1.2億劑疫苗，但實際只提供了3,000萬劑，歐盟更為此採取法律行動。歐盟早前亦承認阿斯利康疫苗有導致女性等接種者出現血栓的罕見風險。歐盟發言人表示會繼續監察2022年或以後爆發的下一波疫情，並對一切選項保持開放態度。歐盟委員會上周六亦與輝瑞/BioNTech達成協議，在2023年前增購18億劑疫苗。

德國衞生部長施潘（Jenn Spahn）日前表示，德國將結束禁止60歲以上人士接種阿斯利康疫苗的安排，改為讓所有年齡層人士可接種。無論是歐洲藥物管理局（EMA）或世衞，都表示注射阿斯利康疫苗的效益大於風險。

德新社/美聯社/英國《每日電訊報》

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