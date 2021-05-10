美國海軍在阿拉伯海一艘船上搜獲數以千計非法偷運武器，懷疑是由伊朗偷運給也門的反政府武裝組織，包括有數千把中國步槍、重型機槍和狙擊步槍，相信是近年檢獲最大批偷運也門的武器。

美軍第五艦隊周日表示，導彈巡洋艦蒙特雷號(USS Monterey)在阿拉伯海執行任務時，在一艘無國籍船隻上發現大批武器，包括近3,000把中國56式步槍、數以百計的重型機槍、狙擊步槍，數十枚先進的俄製反坦克制導導彈，數百個火箭炮發射器和武器瞄準器。很多武器用綠色膠袋包裹，偷藏在甲板下面。

美軍表示，這批武器類似之前被截獲偷運給也門胡塞反抗軍的武器，初步調查可能是來自伊朗。美軍移走這批武器，船員被查問後已被釋放。

也門在2014年9月起爆發內戰，胡塞反抗軍奪取首都薩那(Sanaa)之後繼續向南部推進，企圖控制全國。沙地阿拉伯、阿聯酋及其他國家2015年3月參與戰事，支援獲國際認可的也門政府，伊朗則支援胡塞反抗軍。戰爭已導致13萬人喪生，包括逾1.3萬名平民。聯合國安理會2015年實施武器禁運，禁止向胡塞反抗軍提供武器。

美聯社

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