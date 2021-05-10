沙地兩聖城清真寺事務總局日前首次公開鑲嵌在伊斯蘭教聖城麥加天房的「黑石」（Al-Hajar al-Aswad）高清照片，總局指照片花逾50小時拍攝及後期製作，黑石實際上呈紅棕色，並夾雜着灰色。

黑石鑲嵌於麥加大清真寺正中間的天房（Kabba）東邊角落，當局總共拍攝約1,050張高清照片。美國有線新聞網絡報道，今次拍攝使用一種稱為焦點堆疊（focus stacking）技術，將多個具有不同焦點的圖像結合在一起。

根據歷史資料顯示，黑石的歷史可以追溯到亞當和夏娃時期。伊斯蘭先知穆罕默德（Mohammed）將黑石鑲嵌在神殿的牆壁上，整合到一個銀色框架中。據說他放置黑石後，7世紀初便在麥加獲得他的第一個啟示。

牛津大學伊斯蘭研究專家阿基蒂（Afifi al-Akiti）形容今次拍攝的照片很重要，從某種意義上說是「前所未有」，「大家可以發現，它實際上並不是黑色……據我所知，今次是有史以來第一張放大的黑石數碼照片，讓大家可以近距離看到這塊石頭」。

阿基蒂又引述穆斯林的資料稱，石頭本來是白色的，相傳人類觸摸石頭並尋求真主的寬恕，於是石頭反映出人類罪惡而呈現黑色。

美國有線新聞網絡/英國《每日郵報》

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