緬甸再次傳出有人在拘留期間遭軍方以酷刑虐待致死事件。44歲詩人凱迪（Khet Thi）上周六晚與妻子同被軍方帶走盤問，翌日上午死亡，遺體的器官更遭摘除。當地團體指他在審訊營曾遭受酷刑。

凱迪是緬甸政變以來，至少第3名被軍方殺害的詩人，他原名為梭吞（Zaw Tun），成為全職詩人前是工程師，2012年決定專心創作，以賣雪糕和蛋糕維持生計。

2月緬軍發動政變後，凱迪除多次走上前線，亦以反政變為題材創作詩句，作品包括「他們向我們的頭開槍，卻不知道革命已在心中」、「我不想當英雄、我不想當烈士、我不想當懦夫、我不想當傻瓜。我不想支持不公義，假如生命只餘一分鐘，我想那分鐘我的良心是清白的」等，獲示威者廣傳。

胸口和手腕位置有瘀傷

凱迪的妻子喬蘇（Chaw Su）透露，軍方周六晚上約9時到他們在中部城鎮瑞波的寓所展開拘捕，喬蘇其後被送到警署，凱迪則被帶至審訊營，「但他此後再沒回來」。

喬蘇指軍方翌日上午致電她，要她到醫院跟丈夫見面，「我當時還以為丈人被打斷了手之類……但當我到達時，他已被送殮房，器官都被拿走了」。她又透露軍方起初打算草草埋葬丈夫，她苦苦懇求才獲准領回丈夫屍體。據報凱迪的遺體胸口和手腕等位置均有瘀傷。

醫院聲稱凱迪死於心臟問題

醫院聲稱凱迪是死於心臟問題，但喬蘇連死亡證也沒看到，「我肯定那（死因）不是真的」，她又指丈夫生前根本沒健康問題。當地團體則指凱迪曾於審訊營遭酷刑對待，最後在醫院去世。凱迪弟弟估計哥哥在營內可能遭嚴刑逼供，但拒絕合作，因此遭軍方殺害。另一名家屬形容軍方有如禽獸，「他們沒人性……我們寧願他（凱迪）被控告很多罪名再入獄」。

緬甸不少文化及演藝界人士都反對政變，部份人因而成為軍方追捕目標甚至被殺。男模白因（Paing Takhon）以至影帝皮艾迪烏（Pyay Ti Oo）等大批名人早前相繼被捕。

路透社/Myanmar Now網站

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