中國不斷透過協助貧困國家進行基建工程，增加在當地的影響力，在核能方面也走這條道路。英國倫敦國王學院客席教授巴特勒（Nick Butler）發表分析文章，指中國急速發展核工業，是因為「北京明白怎樣利用電能建立帝國」，利用這個方法創造同盟，令西方國家面臨挑戰。

巴特勒在文章開首就舉例巴基斯坦最大的民用核電廠計劃，這座位於卡拉奇的核電廠落成啟用後，令已有四間核電設施的巴基斯坦，核電量一下子增加一倍，且數個月後還有一座類似的核電站可以啟用。卡拉奇這座核電站是由中國國營的中國核工業集團（CNNC）建造，將來亦會由其營運，是全球少數有能力建造及營運民用核電廠的公司之一。中國核工業過去十年有長足發展，有超過30個新反應堆投產，還有另外16個正在興建，中國現在已經是全球核電增長的主要來源。

被指利用外來技術基礎 再改良消除外企角色

反觀美國和歐盟，兩者都正減少使用核能，而日本經歷311地震引發核災後，核能至今仍大受約束。此消彼長，中國核工業快速發展，「這個增長只是開端」。

巴特勒的文章表示，中國的目標是在國內建立一個「封閉循環、自給自足的核工業」，由鈾加工到為反應堆生產燃料，再到建造、管理、營運核電廠。中國是透過改良國際技術而達到這個目標，尤其是採用美國西屋電氣（Westinghouse）的技術造出中國設計的新反應堆，在外國公司為中國核工業打下發展基礎之後，中國改良設計已可減少、甚至消除外國公司擔當的角色。

建造成本低兼提供貸款 成中國進佔發展中國家優勢

除了應付內需，中國發展核工業的戰略一部份是創造出口，主要針對多個本身缺乏資源和核能技術的國家。中國的核電廠成本低，使用模組構造把反應堆組裝起來，比起西方國家的建造方法簡單得多。出口低成本反應堆的同時，中國還可以向這些國家提供貸款，以及「慷慨的長期管理合約」。

在10年前，中國工業便看到機遇，參與更新西方國家包括英國的核工業，以吸收市場知識，中國最大國營核能企業廣核集團得以跟法國國營法國電力公司（EDF）合作，參與英國的欣克利角計劃（Hinkley Point project），令中國公司有機會在英國建造、擁有和營運中國的反應堆。不過中英關係因為香港、華為及新疆等問題而轉差，計劃亦已擱置。中國於是轉向亞洲、非洲和拉丁美洲發展，該地區人口趨向增長，需要更多電力供應。

基建設施和能源供應都是中國「一帶一路」計劃的核心，例如巴基斯坦的反應堆，只是「中巴經濟走廊」的一部份，還包括有道路和港口發展等協議。在核工業之中，擁有技術的俄羅斯仍然是中國主要競爭對手，可是俄羅斯缺乏龐大資金，不能像北京這樣全力支持大型計劃。

巴特勒在文章結尾寫道︰「最終結果是中國透過追求工業野心，創造了一系列的關係和聯盟，充份利用了電力供應對日常經濟活動的重要性。在現代世界，這就是建立帝國的方法。」

日本經濟新聞

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