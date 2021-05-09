英國地方選舉結束，選前不被看好的執政保守黨，成績出乎意料理想，推動第二次獨立公投的蘇格蘭民族黨（SNP）最終未能取得過半議席，讓首相約翰遜暫時鬆一口氣，他已去信邀請SNP黨魁施雅晴出席聯合王國高峯會，尋求合作挽救受疫情重創的英國經濟。工黨簡世德則連任倫敦市長。

蘇格蘭首席部長施雅晴，選前想複製前部長薩蒙德2011年替SNP贏得蘇格蘭議會過半議席，以強大民意挾迫倫敦同意舉行統獨公投。不過，疫情肆虐下，蘇獨顯然不是選民最關心的議題。雖然SNP成績不錯，比上屆多贏一席，但尚欠一席才達過半門檻。包括保守黨在內的三大統派政黨在直選議席中取得過半數選票。

約翰遜暫解蘇獨壓力

今次地方選舉，讓近期備受獻金醜聞困擾的約翰遜可以吐一口烏氣，他也順勢甩開蘇獨爭議，邀請蘇格蘭、威爾斯、北愛的首席部長共商國事，在寫給施雅晴的官函表示：「英國上下正全力支持就業市場和商界，但我們明白要達致經濟復蘇，需要大家共同認真承擔，因為疫情造成的傷害不斷加劇……為此，為了體現你致力於復蘇的承諾，我想邀請你與我，英國政府同事和其他人一起參加高峯會，討論我們共同面臨的挑戰。」

施雅晴也同意蘇格蘭政府眼前的首要任務是應付疫情和振興經濟，惟補充說：「一旦危機過去，便會讓蘇格蘭人有權選擇自己的將來。」雖然說得口硬，但施雅晴的講法亦等於說明第二次公投未有時間表。蘭開斯特公爵領地事務大臣高文浩昨天則表示，現時需要合作應對全英國正面對的挑戰，對於政府會否透過法庭阻止公投，他拒絕回應。

工黨輸300席 黨魁受挑戰

除了暫解蘇獨的壓力，約翰遜領導的執政保守黨也在英格蘭各議會中取得佳績，贏多200多席；相反工黨輸掉約300席，包括向來被視為票倉的哈特爾浦選區國會議席，讓上月才當選黨魁的施紀賢吃了一記悶棍，他直言「失望得很」，壓倒性連任大曼徹斯特市長的貝安德已暗示有意挑戰施紀賢的領導地位。

簡世德雖然為工黨保住倫敦市控制權，但贏得並無想像中順利。3月民調曾顯示簡世德的民望，比保守黨挑戰者貝利領先25個百分點。可是，曾開腔力撐香港移民的貝利卻成功把握倫敦治安惡化問題，咬緊簡世德，在首選得票差距縮窄到不足五個百分點。簡世德最終要靠第二選擇票才奠定勝局。

英國廣播公司/《星期日電訊報》