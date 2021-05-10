負責美國東岸45%燃料輸送的殖民管道公司（Colonial Pipeline）受到黑客勒索襲擊，上周五突然宣佈關閉整個輸送網絡，主要管道到周日仍未重開。事件觸發對燃料供應短缺的擔憂。英國《金融時報》周日報道，美國政府周日頒佈緊急狀態令，以確保燃料供應管道開放。

殖民管道公司周日表示，主要管道仍然關閉，但一些連接終點站至分發站的小支線管道卻已恢復運作，會在一切安全情況下方全面重開管道。

商務部長雷蒙多周日接受哥倫比亞廣播公司訪問時表示，當局正設法協助殖民管道公司盡快重開管道，防止供應受影響。

在政府緊急狀態令下，多項針對運送汽油、柴油、飛機燃料及其他精煉油產品車輛的道路管制將會放寬。

殖民管道公司全長8,850公里的管道，將墨西哥灣沿岸（Gulf Coast）煉油廠串起，貫穿美國東岸，南起德州，北至新澤西，每日輸送達250萬桶汽油、柴油、飛機燃料及其他提煉產品，服務東岸多個機場，包括疫潮前長期客運量冠全球的亞特蘭大哈茨菲爾德杰克遜（Hartsfield Jackson）國際機場。

英國《金融時報》／法新社

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