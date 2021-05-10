文在寅剩餘一年任期 續推朝鮮半島和平進程

南韓總統文在寅周一在青瓦台發表就職四周年特別講話時強調，未來一年將是實現朝鮮半島和平的寶貴機會，將思考付諸行動的重要時刻。

文在寅提到他剩餘一年任期的政策，呼籲美國恢復朝美對話的意願。文在寅周五將與美國總統拜登在華盛頓舉行首腦會談，他表示將借此機會進一步鞏固韓美同盟關係，密切協調對朝政策，尋求恢復韓朝、朝美對話以及邁出和平合作新步伐的方法。

文在寅歡迎拜登政府最近完成審視對北韓的政策，形容這是美國與南韓緊密合作的結果。

民調︰日本近60%民眾 贊成取消奧運

日本《讀賣新聞》最新民調顯示，近6成受訪者認為今夏舉行的東京奧運應該取消。

《讀賣新聞》上周五至周日展開全國民調，59%受訪者認為應停辦奧運，支持舉行者佔39%。而在支持舉行奧運的人士中，16%認為「應限制觀眾人數」，認為「不開放觀眾入場」佔23%。

日本政府上月23日宣佈，從上月25日到本月11日，針對疫情嚴峻的東京都、大阪府、兵庫縣及京都府4都府縣，三度發佈「緊急事態宣言」。政府本月7日決定，將原訂5月11日解禁日期延長到5月31日，也從5月12日起將範圍擴大到愛知縣與福岡縣。

民調顯示，6都府縣支持停辦的民眾佔64%，其他41道縣贊成停辦者平均佔57%，東京支持停辦的民眾佔61%。

曾三度角逐東京都知事的律師宇都宮健兒，上周三在聯署網站「Change.org」發起「為了保護眾人的性命與生活，要求停辦東京奧運」聯署，截至周日上午已有近30萬人響應。

投資逾54億打擊欺詐 亞馬遜去年阻100億假貨上架

美國科技巨擘亞馬遜（Amazon）表示，去年阻止超過100億件假貨上架，並查獲超過200萬件假貨。

根據亞馬遜最新公佈的品牌保護報告，公司同時阻止設立銷售賬戶超過600萬次，因為有關賬戶太可疑，而去年只有6%設立銷售賬戶能夠通過審查過程及成功把貨品上架。

亞馬遜去年投資超過7億美元（約54億港元）打擊欺詐和濫用行為，並聘請過萬人監察，揚言目標是把假貨減至零。

日本放送協會／韓聯社／中央社

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