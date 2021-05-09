微軟創辦人蓋茨與梅琳達上周宣佈離婚，《華爾街日報》（WSJ）周日報道，梅琳達早在2019年10月蓋次與「富豪淫棍」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係曝光時，已開始向律師諮詢離婚事宜。

《WSJ》引述知情人士並援引文件報道，梅琳達約兩年前的10月已開始向與幾間律師行的律師諮詢離婚事宜。

比爾及梅琳達蓋茨基金會一名前員工表示，梅琳達關注的事情之一，是蓋茨與愛潑斯坦一段可追溯至2013年的關係。

報道指，蓋茨和梅琳達在疫情期間一直商討離婚事宜。

根據文件，2019年10月《紐約時報》報道蓋茨曾與愛潑斯坦多次會面後，梅琳達與其顧問通過幾次電話。當時蓋茨被爆曾在愛潑斯坦的曼哈頓寓所逗留至深夜。

基本會發言人阿諾特（Bridgitt Arnold）2019年解釋，蓋茨和愛潑斯坦會面多次討論philantrophy，蓋茨後悔跟對方會面。

愛潑斯坦是對沖基金經理人，曾與美國前總統克林頓、特朗普和英國約克公爵安德魯王子等人私交甚篤。他2008年被判賣淫及教唆未成年少女賣淫罪成，服刑13個月。他2019年7月又被控人口販賣數十名未成年少女，受害人年紀最輕僅14歲。他否認控罪，當年8月還柙候審期間在紐約市獄中上吊身亡。

基金會前職員說，蓋茨夫婦2013年與愛潑斯坦會面後，身為婦女權益代表人物的梅琳達，曾告訴丈夫對愛潑斯坦感到不安，但蓋茨和基金會若干職員與愛潑斯坦仍保持關係。

蓋茨2019年9月曾向《WSJ》承認曾與愛潑斯坦會面，但沒有任何商業關係或友誼。

去年初，蓋茨夫婦宣佈缺席瑞士達沃斯世界經濟論坦，去年3月宣佈退出微軟董事會，將花更多時間投入推動關於健康、教育與對抗氣候變化多方面的慈善工作，同時辭去在股神畢菲特投資旗艦「巴郡」的董事職務。

《WSJ》引述消息人事及文件報道，當時蓋茨夫婦已在商討財產分配，雙方律師團與調解員私下討論分居事宜。

美國《華爾街日報》

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