殖民管道被勒索軟件攻擊，揭露拜登政府在應對網絡攻擊上的問題，包括負責的政府機構人手不足，甚至主管的職位懸空後許久仍未填補。

應對部門缺人手無準備

自前任總統特朗普去年11月解僱國土安全部旗下的網絡安全及基建安全部門（CISA）主管後，其職位竟然長期懸空。直至上月，拜登才提名新任CISA主管，並成立白宮辦公室，用作指導其網絡安全策略。

拜登被批評行動緩慢，參議員薩斯認為殖民管道被黑客攻擊一事，反映華府未準備好應付面對潛在的網絡攻擊。他稱：「關於這次襲擊是如何發生的，明顯需作很多調查工作，但我們可以確定兩件事：這是一部將再次上演的戲，而我們還未做好充份準備。」

對油管網絡安全有直接管轄權的運輸安全管理局（TSA），曾被政府問責署批評該局人手不足及對任務全無準備。參議員馬基引述報告指，TSA僅得六名全職員工專門負責油管安全，反映聯邦政府長年累月都未投放足夠專注力在此議題。

眾議院國土安全委員會上月曾就勒索軟件事宜召開聽證會，主席克拉克宣佈快將推出《改善州及地方網絡安全法》。該法授權撥款五億美元（約39億港元），讓州及地區政府加強網絡安全，並防止勒索軟件攻擊。

美國Politico/哥倫比亞廣播公司